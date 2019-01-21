Супруг Елизаветы II получил предупреждение от полиции

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп получил предупреждение от полиции. Дело в том, что 97-летний герцог Эдинбургский без ремня безопасности управлял автомобилем.

По данным агентства Reuters, фотография принца Филиппа появилась в британской прессе. Супруг королевы был замечен непристегнутым за рулем автомобиля в субботу неподалеку от поместья Сандрингем (графство Норфолк).

В полиции заявили, что знают об этих фотографиях. "Водителю были даны соответствующие рекомендации, что является нашей обычной реакцией при получении информации об изображениях, демонстрирующих подобное нарушение", - цитирует ТАСС.

Между тем, всего двумя днями ранее - в четверг - принц Филипп попал в ДТП. Land Rover, которым управлял супруг королевы, столкнулся с автомобилем Kia на перекрестке неподалеку от поместья Сандрингем. Автомобиль перевернулся, принц не пострадал.

Без ремня безопасности на днях была замечена за рулем своего автомобиля и сама королева Елизавета II. Монаршая особа пренебрегла правилами дорожного движения через день после того, как ее супруг принц Филипп попал в ДТП. Однако обвинить 92-летнюю автоледи в нарушении не получится: королева обладает полным иммунитетом к судебному преследованию.