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21.01.2019 19:39
Рубрика: В мире

Тереза Мэй исключила возможность повтора референдума по Brexit

Глава британского кабинета министров Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума по Brexit, передает РИА Новости. Это, по ее мнению, может нанести ущерб единству страны.

Фото: REUTERS
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"Мне не нравится идея второго референдума, наша задача - реализовать результаты первого референдума, - заявила она, выступая в парламенте. - Я не верю, что большая часть палаты общин поддерживает идею проведения второго референдума. Новый референдум нанесет ущерб единству страны и подорвет веру в демократию".

На 29 января в стране запланировано голосование по новому плану выхода Великобритании из ЕС, который Мэй должна представить на суд депутатов.

Напомним, что на голосовании по предыдущему варианту выхода Мэй и ее сторонники набрали менее трети голосов, а две трети парламентариев проголосовали против.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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