Во вторник экс-премьер Украины Юлия Тимошенко объявит о своем походе в президенты. Произойдет это на торжественном съезде ее партии "Батькивщина", проходящем в киевском Дворце спорта. Уже сейчас вокруг фигуры одного из самых старых политиков страны формируются негласные группы поддержки. Однако ее главный соперник - Порошенко, ищет, и находит против Тимошенко "противоядия", в том числе из их общего прошлого.

Тимошенко, если верить всем соцопросам, уже почти гарантировала себе место во втором туре выборов, и вся интрига кампании свелась к вопросу, кто будет ей оппонировать после голосования 31 марта. Единственное обязательство, которое она на себя взяла - снижение тарифов на газ для населения в два раза. В остальном они практически идет по следу националистической и русофобской повестки Порошенко - "армия, язык, вера", порой проявляя себя еще большим "ястребом" и врагом канонического православия, чем сам украинский президент. И точно так же она ищет поддержки своей кандидатуры в США - ее декабрьский вояж в Вашингтон, итогом которого стал десяток встреч с американскими сенаторами, конгрессменами, дипломатами, наделал немало переполоха в администрации президента Порошенко.

Самое неприятное для действующего президента, это возможный союз Тимошенко с партией "Народный фронт" (НФ), обладающей второй по численности фракцией в Верховной раде и мощным административным ресурсом, который, как предполагют, будет работать на нее. Так, разные украинские СМИ со ссылкой на свои источники в "Батькивщине" и НФ сообщают о достижении рамочного соглашения между Тимошенко и первыми лицами НФ: Арсением Яценюком - ее бывшим заместителем по партии во время тюремного заключения, и главой МВД Арсеном Аваковым - так же в своем время представлявшим "Батькивщину" в Харьковской области, и этот союз может быть залогом ее победы. Так, если Яценюк - это прямой выход на Демократическую партию США и персонально Джо Байдена, то Аваков - это гарантия от фальсификаций и подтасовок, к которым обязательно прибегнет отстающий сегодня по рейтингам Петр Порошенко.

Тимошенко, как и Порошенко, ищет поддержки в США

Тем временем сам Порошенко ведет против Тимошенко собственную игру. Помимо того, что на очернение ее "светлого образа" работает большинство телеканалов и десятки придворных комментаторов, серьезной угрозой для Тимошенко может стать появление на Украине бывшего покровителя и учителя в политике - экс-премьера Павла Лазаренко, отбывшего в США восьмилетний срок за коррупцию и отмывание доходов. Якобы команда Порошенко ведет с ним переговоры о содействии в борьбе с Тимошенко в обмен на закрытие уголовного дела на Украине.