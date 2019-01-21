Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил журналистам в понедельник, что предложений о сокращении новогодних каникул в министерство не поступало, - сообщают РИА Новости.

Ранее в беседе с корреспондентом "Российской газеты" глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский высказал мнение, что работодателям по согласованию с трудовыми коллективами можно было бы дать право самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на прошлой неделе на церемонии вручения премии правительства в области средств массовой информации, назвал длинные новогодние праздники вредными для экономики страны.

Специалисты Института стратегического анализа посчитали, что за время нынешних новогодних каникул страна потеряла 1,2 триллиона рублей, или 1,5 процента ВВП. Самыми провальными эти дни были для промышленности и деятельности офисных компаний.