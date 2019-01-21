Турция и США ускорят переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели очередные телефонные переговоры. Глава Турции выразил американскому лидеру соболезнования в связи с гибелью военных США во время теракта в Манбидже.

Трамп и Эрдоган договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке САР. Турецкий лидер заявил о готовности своей страны реализовать неотложные меры по обеспечению безопасности в регионе Манбиджа, чтобы не дать террористам дестабилизировать ситуацию.

Стороны также договорились принять меры, чтобы ликвидировать в Сирии остатки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и не допустить ее возрождения, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп заявлял о необходимости создания в Сирии буферной зоны глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын поддержал эту идею, отметив, что Турция будет контролировать эту зону при помощи военных и разведки, которые "будут взаимодействовать с местным населением".