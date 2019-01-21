В 2019 году регионы России ждут роста турпотока из Китая

Туристический поток из Китая в Россию каждый год растет в среднем на 15-20%, к концу 2019 года количество путешественников из Поднебесной может достичь 2 миллионов человек.

Быстрый рост турпотока из КНР ставит перед российским туристическим сектором задачи, требующие оперативного решения. Наиболее актуальная из них - распределение турпотоков по регионам России и продвижение "межсезонных" программ.

Не только две столицы

Основная доля турпотока из КНР в Россию (около 85%) приходится на туристические группы, которые приезжают по "безвизовой" программе в рамках Соглашения о взаимных групповых безвизовых поездках между Россией и КНР. За 9 месяцев 2018 года в Россию прибыло более 903 тысяч групповых туристов из Поднебесной - на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Классические программы включают в себя обязательное посещение двух городов - Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в высокий сезон обе столицы испытывают серьезную нагрузку на инфраструктуру - в летнее время они принимают более 2 тысяч групповых туристов ежедневно. В целом за 9 месяцев 2018 года Москву и Петербург посетили больше половины от общего числа туристов из КНР: почти 500 тысяч человек (на 16% больше по сравнению с 9 месяцами 2017 года).

Исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов полагает, что перераспределение туристического потока из Китая в другие регионы и на более "низкие" сезоны могло бы стать хорошей тенденцией и благоприятно сказаться на развитии въездного туризма из КНР в Россию. На летний период приходится избыточная нагрузка, и в это время любимые китайцами Москва и Санкт-Петербург испытывают серьезное напряжение из-за наплыва многотысячной армии туристов. В то же время возможностей для приема китайских туристов в межсезонье довольно много, есть и ресурсы для формирования более выгодных предложений, а также продвижения событийных туров в других регионах России.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, китайские туристы активно посещают приграничные регионы. Приморский, Забайкальский, Хабаровский края и Амурская область за 9 месяцев 2018 года приняли более 320 тысяч туристов из КНР в составе организованных групп. Примерно столько же китайских туристов приезжает в эти регионы по индивидуальным и электронным визам.

Приграничным регионам не приходится тратить много усилий на привлечение туристов из КНР - гости едут в "самую ближнюю" Россию достаточно активно круглый год. Однако большая часть этих визитов посвящена шопингу, а задача регионов - привлечь туристов из Поднебесной не только короткими шоп-турами, но и более длительными интересными экскурсионными программами.

Опросы показали, что китайские туристы с удовольствием отправлялись бы в путешествие по Транссибирской магистрали, а также к вулканам Камчатки. Они интересуются активными турами, событийными программами, экскурсиями на производство и мастер-классами.

В 2017-2018 годах более активно начала принимать китайских туристов Иркутская область. По данным Байкальского центра туризма, за 9 месяцев 2018 года Иркутскую область посетило 166,8 тысячи китайских туристов, что выше аналогичного периода прошлого года на 38,2% (120,7 тысячи) и составляет 63,2% от общего количества иностранных граждан, посетивших регион. Иркутская область показательна в плане круглогодичного туризма - китайские гости с удовольствием едут в регион как летом, так и зимой.

Самые популярные направления въездного туризма на Байкале - это город Иркутск и прибрежные территории озера Байкал (поселки Листвянка и Большое Голоустное, остров Ольхон и побережье Малого моря), а в зимний период - горнолыжный склон в городе Байкальске. Кроме того, популярностью среди туристов из КНР пользуются туры в соседнюю Бурятию, поселок целебных источников Аршан. Набирают популярность комбинированные туры Иркутск - Москва - Мурманск, Иркутск - Камчатка и др.

Эффект ЧМ-2018: что показал турбизнесу большой футбол

Проведение крупных спортивных событий в высокий сезон - это, как правило, серьезный вызов для туриндустрии, так как ожидаемый турпоток в это время резко сокращается. Так произошло и этим летом на китайском направлении - в июне - июле 2018 года турпоток из КНР снизился на 38%. Но была и другая сторона медали: несмотря на то что китайская сборная не принимала участие в мундиале, китайские гости оказались в лидерах по количеству прибывших на ЧМ-2018 болельщиков. По мнению экспертов, положительный эффект от чемпионата для китайского направления заключается в том, что гости из КНР увидели возможности не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и других крупных городов, в которых проводились матчи. Для китайского рынка ЧМ-2018 стал масштабной PR-акцией, которая может дать ощутимый эффект уже в начале 2019 года.

Статистика туристских прибытий в дни чемпионата мира по футболу в России подтверждает мнение экспертов о том, что большой футбол может компенсировать ожидаемый спад классического турпотока. По данным ассоциации "Мир без границ", в период проведения мундиаля через Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, которые стали главными городами въезда для туристов и болельщиков из КНР, в Россию въехали около 124 тысяч китайских туристов. Из них 60 тысяч прибыли в страну в составе туристских групп, 53 тысячи - по паспортам болельщика, остальные посетили Россию по индивидуальным визам.

"Многие из китайских туристов, которые планировали летом поездку в составе тургруппы, воспользовались возможностями паспорта болельщика, поэтому осложнения для классического туризма в дни проведения чемпионата мира по футболу не сломали позитивную тенденцию на направлении, - отметил Александр Агамов. - В то же время рынок совершенно определенно ощущает запрос из КНР на новые туристические маршруты. В этом смысле крайне перспективными выглядят локации, примыкающие к двум столицам: к ним уже присматриваются и китайские направляющие туркомпании, и китайские инвесторы. Полагаем, что конец 2018-го и 2019 год станут временем активного включения в "китайский маршрут" Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей".

Региональный туризм, по мнению экспертов, получит новый стимул для развития после принятия в 2019 году нового межправительственного Соглашения о безвизовых туристических поездках между Россией и КНР, которое сейчас на финальной стадии согласования. В соответствии с новым соглашением минимальная численность "безвизовой" туристической группы будет сокращена с пяти до трех человек, что стимулирует развитие семейного туризма. Кроме того, срок безвизового пребывания будет продлен с 15 до 21 дня, что, по мнению экспертов рынка, способствует популяризации медицинского туризма.

"Государева дорога" для китайских туристов

У близлежащих к Москве и Санкт-Петербургу регионов есть все ресурсы и возможности для продвижения своих турпродуктов на китайском рынке. Важная задача, которую необходимо решить региональному бизнесу, - вписать в классические маршруты новые объекты посещения и инфраструктуры.

В наиболее выгодном положении находятся области, по которым проходят трассы М-10 и М-11 (Москва - Санкт-Петербург). Там выстраивается новый масштабный туристический проект "Государева дорога", который будет сформирован к 2020 году и объединит туристические объекты сразу четырех регионов - Московской, Ленинградской, Тверской и Новгородской областей.

Сейчас китайские туристы, которые путешествуют из Москвы в Санкт-Петербург (или в обратном направлении) на автобусах, зачастую делают лишь короткие остановки в красивых исторических городах, а иногда и вовсе проезжают их.

"Тверскую область ежегодно посещают более 30 тысяч туристов в год, большинство из которых - транзитные туристы. Наша задача - мотивировать их на более длительное пребывание на территории области. Поэтому сейчас в рамках проекта "Государева дорога" мы приступили к формированию комплексного турпродукта, который будет ориентирован на китайского гостя. Будем стремиться сделать этот продукт дифференцированным - как по стоимости, так и по набору услуг", - сообщила заместитель министра туризма Тверской области Александра Ильина. Она добавила, что цель проекта, который реализуется при поддержке Ростуризма, создать единое культурно-просветительское пространство и объединить ресурсы сразу нескольких областей.

На маршруте Москва - Санкт-Петербург находится много красивых исторических городов - Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Великий Новгород, в которых есть интересные объекты и уникальные архитектурные памятники в обрамлении сказочной природы. Помимо этого, на историческом маршруте "Государева дорога", которым с конца XVIII века путешествовали русские цари и императоры, сохранились уникальные путевые дворцы и усадьбы.

В Твери, Великом Новгороде и других городах на маршруте есть объекты, которые принимали китайских туристов, а также гостиницы, сертифицированные по программе China Friendly. В городах разрабатываются программы двухдневного пребывания, включающие путешествия по Волге, посещение малых городов и производств сувенирной продукции. Эксперты уверены, что в регионах на маршруте Москва - Санкт-Петербург есть более выгодные условия для размещения туристов, чем в столицах - это может мотивировать туристические группы делать ночевки в исторических городах на маршруте.

Кстати

Самые популярные среди китайских путешественников направления въездного туризма на Байкале - город Иркутск и прибрежные территории озера.

Иркутская область показательна в плане круглогодичного туризма - китайские гости с удовольствием едут в регион как летом, так и зимой.

Цифры

По данным туристической ассоциации "Мир без границ", в 2017 году китайские туристы принесли экономике страны 120 миллиардов рублей. Около 40 миллиардов пришлось на сферу международных перевозок, 14,7 миллиарда - на железнодорожное сообщение, 2,5 миллиарда - на музеи и другие туристические объекты.