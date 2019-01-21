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В Facebook рассказали, имеет ли сайт отношение к флешмобу #10yearchallenge

21.01.2019,  
14:04
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Представители Facebook заявили, что соцсеть не имеет отношения к возникновению популярного флешмоба #10yearchallenge. Участники этой онлайн-акции публикуют свои фотографии, сделанные недавно и десять лет назад. К акции присоединились и обычные пользователи, и знаменитости.

 

Вскоре после того, как флешмоб набрал силу, ряд экспертов предположили, что он был инициирован самой Facebook для "тренировки" систем искусственного интеллекта, чтобы те лучше справлялись с распознаванием людей на фотографиях. Для обучения алгоритма требуется много фотографий одного и того же человека, и снимки, сделанные с известной разницей во времени, подходят для этого очень хорошо, уверена эксперт Кэти О'Нил, колонка которой опубликована в Wired.

После выхода статьи редактор издания опубликовал в Twitter пост следующего содержания: "Допустим, вы хотите обучить алгоритм распознавания лиц определять старение. Как это сделать? Может быть, запустить новый мем вроде #10yearchallenge".

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В ответ сотрудники Facebook заявили, что флешмоб запустили сами пользователи. "10 year challenge - это мем, созданный пользователями, который начался сам по себе, без нашего участия. Он доказывает, что люди в Facebook могут веселиться, вот и все", - говорится в твите.

К комментарию представителей Facebook многие пользователи отнеслись скептически. Напомним, что в 2018 году соцсеть стала фигурантом ряда скандалов, связанных с утечками персональных данных пользователей. Марку Цукербергу пришлось даже извиниться за "потерю доверия" между сайтом и людьми. Также основатель Facebook был вынужден выступить в Конгрессе США, где он признал, что соцсеть недостаточно сделала для защиты пользователей.

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