В Facebook рассказали, имеет ли сайт отношение к флешмобу #10yearchallenge

Представители Facebook заявили, что соцсеть не имеет отношения к возникновению популярного флешмоба #10yearchallenge. Участники этой онлайн-акции публикуют свои фотографии, сделанные недавно и десять лет назад. К акции присоединились и обычные пользователи, и знаменитости.

Вскоре после того, как флешмоб набрал силу, ряд экспертов предположили, что он был инициирован самой Facebook для "тренировки" систем искусственного интеллекта, чтобы те лучше справлялись с распознаванием людей на фотографиях. Для обучения алгоритма требуется много фотографий одного и того же человека, и снимки, сделанные с известной разницей во времени, подходят для этого очень хорошо, уверена эксперт Кэти О'Нил, колонка которой опубликована в Wired.

После выхода статьи редактор издания опубликовал в Twitter пост следующего содержания: "Допустим, вы хотите обучить алгоритм распознавания лиц определять старение. Как это сделать? Может быть, запустить новый мем вроде #10yearchallenge".

В ответ сотрудники Facebook заявили, что флешмоб запустили сами пользователи. "10 year challenge - это мем, созданный пользователями, который начался сам по себе, без нашего участия. Он доказывает, что люди в Facebook могут веселиться, вот и все", - говорится в твите.

The 10 year challenge is a user-generated meme that started on its own, without our involvement. It’s evidence of the fun people have on Facebook, and that’s it. — Facebook (@facebook) 16 января 2019 г.

К комментарию представителей Facebook многие пользователи отнеслись скептически. Напомним, что в 2018 году соцсеть стала фигурантом ряда скандалов, связанных с утечками персональных данных пользователей. Марку Цукербергу пришлось даже извиниться за "потерю доверия" между сайтом и людьми. Также основатель Facebook был вынужден выступить в Конгрессе США, где он признал, что соцсеть недостаточно сделала для защиты пользователей.