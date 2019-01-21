В Германии могут ограничить канцлерский срок

Избранный на днях председателем баварского Христианско-социального союза (ХСС) 52-летний Маркус Зёдер, он же премьер-министр Баварии, столкнется с серьезными проблемами. И не только в смысле повышения рейтинга своей партии с перспективой парламентских выборов в Германии в 2021 году.

Авторитет этой партии, входящей в правительственный блок с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией, значительно упал. До сих пор чуть ли не все послевоенные годы ХСС неизменно шел в Баварии на первом месте. А на последних выборах не набрал здесь привычного абсолютного большинства в земельном парламенте.

Словом, новоиспеченному председателю ХСС Зёдеру будет чем заняться. Но помимо указанной задачи, пишет австрийская газета "Прессе", на недавнем внеочередном съезде партии делегаты дали ему серьезный наказ - добиться в бундестаге изменения Конституции страны. Конкретно - провести в основной закон статью, по которой срок пребывания на посту канцлера ограничивается 12 годами, то есть тремя каденциями. Проще говоря, действующий канцлер может переизбираться только дважды. Правда, за эту резолюцию ее сторонники проголосовали с минимальным отрывом от ее противников.

Напомним, нынешний канцлер Ангела Меркель (ХДС) возглавляет правительство ФРГ уже 14 лет.