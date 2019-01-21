В Германии не будут снижать скорость на автобанах из-за протестов населения

Правительство Германии не решилось ввести ограничения скорости на автомагистралях до 130 километров в час, которое предлагала специальная комиссия министерства транспорта для улучшения экологических показателей, сообщает газета Der Tagesspiegel.

"Мы должны разработать общую концепцию, а не дискутировать отдельные меры. Необходимо добиться согласия в обществе по этому вопросу", - пояснил ситуацию официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, в конце февраля правящая коалиция вернется к вопросу о законе по снижению эмиссии углекислого газа. Министр транспорта Андреас Шойер опроверг сообщения, что комиссия ведомства предлагала ввести ограничения скорости на магистралях и дополнительный налог на дизельные автомобили.

"Это противоречит человеческому пониманию", - подчеркнул он.

Ранее в СМИ просочились сведения о том, что якобы правительство собирается запретить автобаны. При этом портал Spiegel Online (SPON) сослался на комиссию, которая, в том числе, предлагала ограничить скорость движения на автотрассах до 130 километров в час, а также ввести налог на бензин и дизельное топливо. Рекомендовалось также повысить до 2030 года стоимость одного литра бензина на 52 евроцента. Рост цен на топливо должен заставить граждан активнее пользоваться общественным транспортом и пересесть на велосипеды. Кроме того, озвучивались планы ввести налог на приобретение автомашин с большим потреблением топлива, а вырученные средства направить на выплату субсидий по приобретению автомобилей на электрической тяге.

Напомним, в Германии скорость движения на магистрали не ограничена, однако рекомендуется двигаться со скоростью 130 километров в час. На автобанах нет светофоров, а также левых поворотов. На трассах ведется контроль скорости с помощью камер наблюдения и патрульных служб. Минимально разрешенная скорость составляет 60 километров в час. Население возражает против любых попыток публично обсудить вопрос о снижении скорости на автомагистралях.