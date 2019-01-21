В кабмине обсудили судьбу высокоскоростной магистрали "Москва-Казань"

В аппарате вице-премьера Максима Акимова "РГ" подтвердили факт проведения совещания по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань". Но не стали уточнять, какие выводы были сделаны по его итогам. Начать прокладку магистрали планировалось в этом году, но до сих пор нет окончательного решения со стороны кабинета министров.

Нужна ли ВСМ "Москва-Казань" об этом "Российская газета" поговорила с президентом Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Владимиром Косым.

Владимир Вульфович, будет ли ВСМ востребована пассажирами, при наличии нормального авиасообщения?

Владимир Косой: На многих направлениях ВСМ оказывается быстрее, чем авиатранспорт, с учетом необходимости добираться до аэропорта и проходить все предполетные процедуры. Но кроме этого плюса, у этого вида транспорта есть и другие. Если авиация связывает Москву и Нижний Новгород, то на ВСМ остановки будут во Владимире, в средних и малых городах - Ногинске, Орехово-Зуеве, Коврове, Гороховце, Дзержинске. Прямым поездом можно будет доехать до Иваново. Продление ВСМ до Казани, свяжет новым видом транспорта Чебоксары, Зеленодольск, кардинально улучшит доступность Йошкар-Олы, которая сейчас находится в транспортной изоляции. Огромный эффект получит туристический комплекс страны за счет возможности доехать за час от Москвы до достопримечательностей Владимира и за 2 часа - до Суздаля. ВСМ откроет для туристов и паломников Макарьевский монастырь, уникальную старинную архитектуру Гороховца.

А можно ли противопоставить эти два вида транспорта?

Владимир Косой: Противопоставление авиации и ВСМ некорректно. Авиация и ВСМ выполняют разные функции в транспортной системе. Магистральный авиационный транспорт связывает удаленные города, а ВСМ - приближает друг к другу соседние регионы, распространяет энергию крупных городов на окружающие территории. Более того, международный опыт показывает, что аэропорты, которые связываются ВСМ, получают новый импульс к развитию (например, Лион стал международным авиахабом). Как показывает пример связи с Нижним Новгородом, ВСМ, как и в других странах мира, будет транспортом для широкого круга пассажиров. Стоимость проезда на ВСМ будет конкурентоспособна с другими видами транспорта, что позволит осуществлять даже регулярные поездки.

Кроме ВСМ "Москва - Казань" обсуждался и проект "Москва - Санкт-Петербург"?

Владимир Косой: Создание ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга не приведет к возникновению такого же (или большего) объема социально-экономических эффектов как на направлении "Москва-Казань" по нескольким причинам. Во-первых, численность населения в городах, расположенных между Москвой и Петербургом составляет всего 1,2 миллиона человек, в то время как между Москвой и Казанью - 4,2 миллиона человек. Во-вторых, между "двумя столицами" уже сейчас курсируют поезда "Сапсан", а Москва и Тверь соединены поездами Ласточка. В планах РЖД по ускорению и увеличению провозной способности "Сапсанов" на маршруте Москва - Санкт-Петербург, к 2028 году данными поездами будет перевозиться 10,5 миллиона пассажиров. Кроме того, только проект ВСМ на участке до Нижнего Новгорода может быть реализован до 2024 года в силу уровня и глубины проработки: разработана проектная документация, пройден Технологический ценой аудит (ТЦА), получено заключение Главгосэкспертизы.

ВСМ - это очень дорого для федерального бюджета?

Владимир Косой: Совокупный объем финансирования в первый этап составляет 621,5 миллиарда рублей, из которых только 200 миллиардов рублей - чисто бюджетные затраты (это меньше семи процентов от всех бюджетных инвестиций, запланированных в рамках Комплексного плана развития транспортной инфраструктуры). Еще 200 миллиардов рублей планируют вложить РЖД и рассчитывают на их возвратность и окупаемость в рамках срока концессии. На один рубль бюджетных средств в проект будет привлечено 2,1 рубль внебюджетных инвестиций, что является наилучшим соотношением среди всех линейных транспортных проектов Комплексного плана. Для сравнения, проект развития московского железнодорожного узла на 1 рубль вложений бюджета потребуется порядка 0,25 рубля инвестиций РЖД, а привлечение частных инвестиций не предполагается. По скоростной автомобильной дороге Европа - Западный Китай это соотношение составит один к одному. При этом большинство автодорожных, речных проектов Комплексного плана строятся на сто процентов.

Отказ от ВСМ приведет к существенному ухудшению соотношения внебюджетных и бюджетных инвестиций в транспортный сектор. Также необходимо отметить, что при ранжировании проектов, проводимом Аналитическим центром при Правительстве в ходе подготовки Комплексного плана, ВСМ стал одним из лидеров по величине социально-экономических эффектов, которые в несколько раз превосходят необходимые затраты бюджета.

Природа этих эффектов не только в расширении зон влияния крупных городов, но и в диверсификации российской промышленности, уходе от сырьевой зависимости. ВСМ сформирует заказ для транспортного машиностроения, сопоставимый с авиастроением. Высокоскоростные поезда - это заказ на российское программное обеспечение, на точную электронику и новые материалы, а сам высокоскоростной путь - это новые строительные технологии, заказ для металлургии в высоком ценовом сегменте, оживление промышленности строительных материалов, в том числе в районе прохождения трассы. Более 80 процентов всех комплектующих и материалов, необходимых для реализации проекта, должны быть локализованы в России.