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21.01.2019 21:44
Рубрика: В мире

Ребенок в зоне доступа

Умный чип поймает прогульщиков
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Китайские школы тестируют "умную" форму, которая позволяет отслеживать передвижение ребенка. Она оснащена двумя чипами в районе плечей. И при этом выдерживает до 500 стирок при высокой температуре.

"Мы решили не проверять, где точно находится ребенок после школы, но когда он пропускает занятия, униформа помогает найти его", - сообщил журналистам Лин Зонгву, директор школы N 11 города Жэньхуай, где уже более 800 учеников носят "умную" форму. За два года к проекту подключились более десяти школ из двух провинций.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Благодаря чипированной одежде, руководство школы автоматически получает информацию: когда ребенок вошел в здание школы, когда его покинул. Эти данные поступают родителям и учителям. Но если вдруг кто-то решил прогулять уроки или покинуть школу без разрешения, чип сразу выдает сигнал SOS. Директора школ довольны: униформа резко подняла посещаемость уроков.

В России "чипированные" технологии тоже применяются. Например, московские школьники уже более двух лет вместо стандартной электронной карты для прохода в школу могут использовать "умный" силиконовый браслет. С помощью яркого аксессуара не только попасть на уроки, но и расплатиться за обед: просто приложив запястье к турникету или считывающему устройству. Утром, когда ребенок приходит на занятия, родителю отправляется сообщение на телефон или имейл. Вечером - тоже. При этом папы и мамы могут фиксировать лимит ежедневных трат по карточке на буфет, и установить, например, запрет на шоколадки.

В мире Восточная Азия Китай
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