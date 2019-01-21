"Хайдилао" - всемирная сеть ресторанов китайской кухни, где еда готовится в китайских самоварах хого - так называют способ приготовления блюд в специальном котле прямо на столе, за которым сидят гости. В Китае сеть ресторанов "Хайдилао" охватила 72 города, - а это более 300 филиалов. Рестораны этой марки есть и в США, Сингапуре, Японии, Южной Корее.

В ноябре в Пекине появился первый "умный" ресторан сети. В зале "умного" ресторана нет официантов, вместо них для заказа и доставки блюд используются роботы. На кухне работает система управления, основанная на технологии big data. Владельцам проект обошелся в 150 миллионов юаней, но потраченные деньги себя уже оправдали.

В "умном" ресторане всегда многолюдно. А что же делать, если вы пришли, а мест нет? Не беда: очередь комфортно располагается в зоне ожидания, похожей на кинотеатр. Можно скоротать время за электронными играми на большом экране и перекусить бесплатными снеками. Главное, не увлечься, ведь дальше будет гораздо вкуснее.

На входе в зал вас встретит робот. Он быстро и точно примет заказ, а потом доставит заказанные блюда и возвратится в кухонный блок.

Кроме необходимых для работы навыков, он может и пошутить. Если кто-то стоит у него на пути, робот непременно скажет: "Отойдите, а то я рассержусь!".

Панорамный экран - еще одна "фишка" ресторана. На экране одна за другой сменяются картины: вишневые сады в цвету, вангоговское звездное небо, снежные горы и бескрайняя степь, горизонты космоса, первозданный лес и голубой небосвод...

Хотя самовар хого и набор продуктов для него здесь точно такой же, как и в других ресторанах "Хайдилао", но официанты-роботы и футуристический дизайн заведения превращают обычную трапезу в увлекательное приключение.