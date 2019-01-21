В результате стрельбы в голландском городке ранены двое детей

В нидерландском городе Хелмонд неизвестный злоумышленник устроил стрельбу на улице, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал NL Times. Пострадали двое: двухлетняя девочка и девушка-подросток.

По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по автомобилю, в котором ехали женщина с ребенком. Случайно пострадала и проходившая мимо девушка.

По итогам инцидента задержан один подозреваемый и сейчас выясняются его мотивы и наличие сообщников.

Состояние здоровья пострадавших пока неизвестно.