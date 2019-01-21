25 января в 13.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится церемония награждения лауреатов первого Всероссийского конкурса экономической журналистики в ходе которой будут объявлены имена лауреатов в трех номинациях: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучшая публикация в интернет-СМИ", "Лучший телевизионный или радио сюжет".
С шорт-листами Конкурса можно ознакомиться на сайте Вольного экономического общества России.
В мероприятии примут участие:
Андрей Геннадьевич Соколов - заместитель генерального директора Информагентства ТАСС.
Дмитрий Евгеньевич Сорокин - научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН.
Юрий Васильевич Якутин - председатель Совета директоров, научный руководитель Издательского дома "Экономическая газета".
Всероссийский конкурс экономической журналистики организован Вольным экономическим обществом России и призван содействовать развитию экономической журналистики в стране, увеличить количество качественных публикаций и сюжетов, объективно освещающих экономическую жизнь страны.