25 января в 13.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится церемония награждения лауреатов первого Всероссийского конкурса экономической журналистики в ходе которой будут объявлены имена лауреатов в трех номинациях: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучшая публикация в интернет-СМИ", "Лучший телевизионный или радио сюжет".

Фото: Вольное экономическое общество России