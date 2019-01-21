В России предлагают разработать единый стандарт благополучия пенсионеров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать в России единый стандарт благополучия пенсионеров. По ее мнению, тема социальной поддержки граждан пожилого возраста и создания условий для активного долголетия должна отдельно прозвучать на III Всероссийском форуме социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве в июне.

Предстоящий форум должен дать импульс для развития социальной сферы в регионах. О том, какую работу необходимо для этого провести и какой должна быть программа форума, говорили в понедельник в Совете Федерации члены оргкомитета под председательством Валентины Матвиенко.

Форум проходит раз в два года. Первый состоялся в июне 2015 года в Омске, второй - в 2017 году в Подмосковье, в нынешнем году его примет Москва - с 19 по 22 июня. "Наш форум достаточно молодой, но, несмотря на это, он уже стал самой крупной и авторитетной площадкой для презентации прорывных технологий инновационного развития социальной сферы и успешного опыта регионов", - отметила глава Совфеда, открывая заседание.

В регионах есть уже десятки проектов в социальной сфере, но должны быть сотни и тысячи

И сразу обозначила направления, по которым надо сосредоточиться в ближайшие несколько месяцев, чтобы форум прошел интересно и с пользой для участников. Она призвала минэкономразвития "поднажать" на процесс подготовки принятия закона о социальном предпринимательстве, который позволит частным компаниям участвовать в социальном обслуживании населения наряду с госструктурами. От имени оргкомитета она поручила директору департамента стратегического развития и инноваций ведомства Артему Шадрину лично заняться этой темой и обеспечить принятие закона в ходе весенней сессии парламента. "До июня вы обязаны его принять", - заявила сенатор.

Она также попросила представителя минэкономразвития использовать форум как площадку для продвижения государственно-частного партнерства в регионах. "Проанализируйте, пожалуйста, почему в одних регионах это получается, в других нет, почему одни инвесторы идут в социальную сферу, а другие не идут", - сказала Матвиенко.

В регионах есть уже десятки проектов в социальной сфере, "но должны быть сотни и тысячи", считает она. Тогда получится решить, например, такую болезненную проблему, как улучшение условий жизни в домах престарелых. "В Санкт-Петербурге есть замечательный частный дом. Кто может платить - платит, кто не может - государство оплачивает услуги", - привела пример Матвиенко. "Это гораздо дешевле государству, и эти дома не похожи на те богадельни, от которых мы хотим избавиться", - подчеркнула спикер. "До форума, пожалуйста, выработайте рекомендации, подберите лучшие практики, законодательные решения, которые бы способствовали продвижению бизнеса в социальную сферу", - добавила она, обращаясь к Шадрину.

Кроме того, считает Матвиенко, необходимо ускорить принятие закона о социальном заказе, который позволит некоммерческим организациям оказывать государственные услуги в качестве исполнителей государственного заказа.

"Считаю, что на форуме отдельно должна прозвучать тема социальной поддержки граждан пожилого возраста и создание условий для активного долголетия", - заявила Матвиенко. Здесь ведущую роль она отводит Москве, где "реализуется масштабная комплексная программа "Московское долголетие", сформирована расширенная система гарантий старшему поколению под названием "Московский стандарт благополучия пенсионеров". "И мы рассчитываем, что в дальнейшем стандарт благополучия будет разработан для граждан всех регионов России", - заявила спикер Совфеда.

Столица намерена подробно рассказать о своих достижениях в социальной сфере, заверила вице-мэр Анастасия Ракова, курирующая это направление. Время и место проведения форума, подчеркнула она, выбраны очень удачно - в июне мэрия планирует завершить все работы по реставрации и благоустройству ВДНХ. Именно эта площадка станет для форума основной, но не единственной.

"Мы постараемся сформировать хорошую интерактивную выставку, в интересной, понятной, увлекательной форме представить те проекты, которые на сегодняшний день мы в Москве реализовали. И самое главное - заявить о новых институциональных проектах", - рассказала вице-мэр и выразила надежду, что опыт столицы будет полезен регионам.

Программу форума планируется вывести за пределы ВДНХ - желающие из числа гостей и участников смогут посетить социальные учреждения Москвы и посмотреть, как они работают.

В ходе заседания оргкомитета был принят проект программы форума. Первые два дня - 19 и 20 июня - будут посвящены федеральной повестке и ориентированы на специалистов, рассказала вице-спикер СФ Галина Карелова. Запланированы открытие выставки инновационных социальных проектов, пленарное заседание, дискуссии. 21 и 22 июня солировать на форуме будет столица с проектом "Москва - территория инновационных решений прорывного развития".