В России температура упадет до минус 30 градусов и ниже

В центральных областях наступившая неделя начинается со слабого мороза: в течение суток ожидается минус 6-11 градусов. Это касается и столичного региона.

Но уже со вторника, 22 января, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ночью столбики термометров опустятся до минус 12-17 градусов, днем будет минус 9-14, возможен небольшой снег.

23 января тоже небольшой снег, ночью до минус 20 градусов. Днем минус 10-15 градусов. Такая погода сохранится до конца следующей недели - вплоть до выходных. Это на пять градусов холоднее нормы, отметила синоптик.

А на юге Центрального округа днем от минус 1 до минус 8. Возможен небольшой снег. В Тамбовской области ветрено, небольшой мокрый снег, до плюс 2 градусов. Такая же погода в Воронежской области.

В Белгородской и Курской областях днем ноль-минус 5 градусов.

С Баренцева моря будет распространяться холодный арктический воздух. На крайнем северо-западе уже похолодало. В Мурманской области установилась температура ниже климатической нормы: в течение суток минус 17-22 градуса. При прояснениях - минус 27- 32 градуса. Местами небольшой снег.

На севере европейской территории тоже морозно. В Вологодской области небольшой снег: в течение суток минус 11-16 градусов.

В Архангельской области местами небольшой снег, туман. Минус 23 ночью, при прояснениях минус 30. Днем минус 11-16 градусов. В Коми минус 17-22 градуса, при прояснениях до минус 30 градусов. Днем минус 10-15 градусов. Небольшой снег.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - тоже холодно. Ночью минус 9-14 градусов, местами до минус 19. В отдельных районах минус 25. Днем около минус 10 градусов. В Карелии еще холоднее: днём минус 12-17 градусов, местами минус 23. Небольшой снег. А вот Калининградскую область похолодание не затронет. Здесь, наоборот, оттепель до плюс 2 градусов. А ночью до минус 6 градусов.

На юге европейской территории - в Ростовской, Волгоградской областях, в Краснодарском крае - в понедельник осадки в виде снега и дождя, туман, ветрено, гололед. В Волгоградской области - метель. Днем ноль -плюс 5 градусов. В Краснодарском крае и Адыгее плюс 8-12 градусов. На Черноморском побережье местам до плюс 13 градусов.

На севере Поволжья кратковременный снег и слабая метель. Днем минус 5-12 градусов. На дорогах накат и гололедица. В среднем Поволжье гололедица, днем ноль -минус 5 градусов. Ночью до минус 12 градусов.

На юг Урала - Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области - нагрянут циклоны. Поэтому начало недели будет снежным. В начале недели минус 8-13 градусов. В середине неделе похолодание продолжится - столбики термометров даже днем будут опускаться до минус 19 градусов. А ночью до минус 25 градусов.

Юго-запад Сибирского округа -Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области - ждет ослабление морозов. Днем минус 3-8, ночью минус 11-16 градусов. Но это продлится недолго - со вторника начнется постеленное понижение температуры. К середине недели ночью -16...-21 и днем -9...-14.

Местами будет снег с порывистым ветром. И возможна слабая метель.

На юго-востоке Сибирского округа - Забайкалье, Иркутской области и центральных и южных районах Красноярского края - температура в первой половине недели примерно одинаковая. По ночам минус 21-26 градусов, а днем минус 10-15 градусов.

На юге Дальнего Востока морозы - днем минус 15 градусов. Ночью минус 23-28 градусов. Самые низкие температуры в Якутии и континентальных районах Магаданской области - ночью до минус 50 градусов.