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21.01.2019 22:00
Рубрика: Власть

Все льготы в одном законе

В Совете Федерации разработали единый законопроект о поддержке многодетных семей
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Сенаторы готовы представить на общественное обсуждение законопроект о гарантиях для многодетных семей. Об этом рассказал глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил, что создать единое законодательство для многодетных семей было решено год назад - в ходе Рождественских парламентских встреч.

Как уточнил Рязанский в беседе с корреспондентом "Российской газеты", законопроект - это коллективный труд членов Совфеда, минтруда, минпросвещения, экспертов под руководством вице-спикера верхней палаты парламента Галины Кареловой. "Мы не ставили задачи ввести какие-либо дополнительные гарантии для многодетных. Их и так много. Но сегодня они разбросаны по разным отраслевым законам, связанным с социальной политикой, здравоохранением, образованием, налогообложением. Речь идет о денежных выплатах, натуральных льготах, улучшении жилищных условий, предоставлении земельных участков, региональных мерах поддержки и так далее. А теперь они будут собраны в единый свод, что крайне удобно прежде всего для самих получателей льгот и пособий", - отметил Валерий Рязанский.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Многодетные семьи получили льготы на авиабилеты

Проект закона предусматривает определение статуса многодетной семьи, разделение понятий многодетной и малоимущей семьи, а также единый документ для многодетной семьи, действительный на территории РФ. Кроме того, устанавливается порядок, облегчающий сбор документов для получения льгот, независимо от дохода семьи.

Сегодня в России многодетной считается семья с тремя и более несовершеннолетними детьми (в том числе усыновленными, а также пасынками и падчерицами) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях.

Глава комитета также считает, что выплату пособия на первого ребенка для семей, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, можно продлить до трех лет. Это положительно скажется на благосостоянии молодой семьи. "При рождении ребенка в семье ее материальное положение может ухудшаться. Частично проблему удалось решить, введя ежемесячную выплату на первого ребенка для не слишком обеспеченных семей в размере регионального прожиточного минимума. В среднем это чуть более 10 тысяч рублей в месяц", - напомнил Рязанский.

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