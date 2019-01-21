В Швейцарии два лыжника погибли в результате схода лавин

В Швейцарии два лыжника погибли и четверо получили травмы в результате схода лавин. Инциденты произошли в субботу на альпийских курортах Шармей и Шато-д'Э, погибли мужчины в возрасте 55 и 39 лет.

По данным Швейцарского телеграфного агентства, в Шармее снежная масса обрушилась на группу из 14 лыжников, трое из них были унесены лавиной. Спасатели извлекли из снега двух раненых, которые были госпитализированы, и одного погибшего. Местные власти уже начали расследование происшествия.

Вторая лавина сошла близ Шато-д'Э, пишет ТАСС. Под толщей снега оказались три человека, которые в составе группы из семи лыжников совершали восхождение по горному склону. Несмотря на оперативно прибывших спасателей, одного человека спасти не удалось. Двое других отделались легкими травмами.

Власти Швейцарии напоминают о высокой опасности схода лавин в ряде районов страны. При выборе маршрутов для лыжных прогулок местных жителей и туристов призывают обращать внимание на информационные бюллетени федерального института изучения снега и лавин.