В Совете Федерации прошел семинар-совещание на тему "Роль некоммерческих организаций в законодательном обеспечении отраслей промышленности (на примере рыбной отрасли)".

Рыбацкое сообщество делегировало на совещание более ста человек из без малого половины российских регионов, в том числе всех дальневосточных: представителей отраслевых ассоциаций и союзов. Модератор совещания сенатор Елена Афанасьева с удовлетворением отметила присутствие высокопоставленных сотрудников минсельхоза и Росрыболовства - раньше они избегали подобных встреч.

Сенатор для начала напомнила о позитивных итогах минувшего года. В разы выросли уловы предприятий и более чем в 2,5 раза выросли инвестиции. В 2019 году планируется спуск на воду шести новых судов, всего будут построены 33 судна и 22 береговых завода. Заявлено инвестиций на 132 миллиарда рублей. В конце 2018 года на воду спущены траулеры "Русь" и "Баренцево море", построенные на российских судоверфях. Траулер "Баренцево море" был построен по программе инвестиционных квот.

Сенатор призвала находить такие компромиссы между бизнесом, общественными организациями и представителями власти, которые отвечали бы прежде всего интересам граждан и государства. Как показало совещание, некоммерческие организации играют вполне достойную роль в законодательном обеспечении отрасли. Рыбаки неоднократно обращали внимание законодателей на то, что существует немало коллизий во взаимоотношениях между ведомствами и министерствами, имеются несоответствия их внутренних документов, требующих обсуждения, что осложняет работу рыбохозяйственного комплекса.

Необходимо увеличить представительство общественных организаций в Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, чтобы они смогли активнее участвовать в нормотворческом процессе на ранней, концептуальной стадии. К мнению НКО по некоторым вопросам прислушиваются. К сожалению, иная картина, когда речь заходит о перспективе замены "исторического принципа" распределения рыбных квот аукционами.

Напомним, что "исторический принцип" распределения прав доступа к водным биоресурсам для их добычи был введен в 2004 году и лежит в основе закона о рыболовстве. "Исторический принцип" подразумевает, что добросовестный пользователь по окончании действия договора, закрепляющего за рыбодобывающей компанией право на добычу водного биоресурса, имеет право на его безвозмездное продление.

А вот здесь рыбацкое сообщество никто не слышит. В ассоциациях и союзах считают, что инициатива по изменению "исторического принципа" имеет целью передел отрасли. Их аргументы в пользу сохранения нынешнего и оправдавшего себя регулирования не принимаются в расчет, никаких обсуждений с ними не ведется. Тема прорабатывается в режиме секретности. Кажется, никто, кроме рыбаков, не задается даже таким простым вопросом: вот грядет аукцион - а мы не знаем, надо ли нам ремонтировать суда, нанимать людей. Люди в Магадане и в Приморье могут оказаться на улице - это кого волнует?

Сейчас произошло перезакрепление долей на 15 лет, начали строиться суда. Рыбаки и руководители отрасли согласовали значительное увеличение налоговых ставок за водные биоресурсы, что свидетельствует об их понимании социальной ответственности бизнеса. Однако больше года отрасль находится в напряжении. Неясно, сколько и каких водных биоресурсов будет распределяться через аукционы, какие виды новых квот могут появиться, не произойдет ли увеличения в процентном отношении так называемых инвестиционных квот. Обеспокоены все: рыбодобытчики, моряки, судостроители, судоремонтники, торговые сети, потребители.

Тема замены "исторического принципа" распределения рыбных квот аукционами прорабатывается в режиме секретности

Глеб Кузнецов, член Общественной палаты РФ, считает, что принимаемые кулуарно регулировочные решения в интересах определенных участников рынка идут только во вред. Регионы потеряют бюджеты, сократится занятость в отрасли и смежных отраслях, уменьшатся социальные инвестиции и инвестиционная привлекательность отрасли. В этой ситуации уже недостаточно лоббизма и активности бизнес-организаций. Нужен грасс-рут лоббизм, низовой, чтобы на правой стороне выступали не только люди в пиджаках и галстуках, но и самый что ни на есть трудовой народ. Как выразился Глеб Кузнецов, единственное, что может сегодня помочь - это "создание обстановки удушающей публичности вокруг инициатив по поводу изменений регулирования в отрасли". Депутат Госдумы Сергей Шаргунов заявил, что из писем рыбаков и встреч с ними он знает, как люди боятся за свое будущее. Ужасно, если получится, что за людей все решили, без них все поделили. И люди, которые переживают за своих детей, за завтрашний день, вполне могут оказаться за бортом. Когда утверждают, что аукционы приведут к модернизации, возникает подозрение, что, наоборот, вернется архаика, и за ширмой аукционов возобладает только право сильного.

Участниками совещания были упомянуты обличительные новогодние репортажи по федеральным телеканалам о криминале в рыбной отрасли, которая сравнивалась с мусорной мафией Италии. Приведенные сведения о массовом браконьерстве на сотни тысяч тонн, по их мнению, неубедительны. Любое нарушение, даже сокрытие части улова может привести к расторжению договора между рыбаками и государством. Система контроля и надзора, договоры с иностранными государствами делают это просто невозможным. Репортажи ставят под вопрос деятельность и регулятора, и погранслужбы и правоохранительных органов: куда они столько лет смотрели?

Некоторые выступавшие не без оснований связали эту информационную атаку с недостаточностью аргументов в пользу внедрения аукционов и сами себя призвали отстаивать честь отрасли.

Подводя итоги совещания, Елена Афанасьева отметила, что у государства есть интересы по развитию отрасли, но и государство должно четко понимать, что бизнес не станет работать себе в убыток. Кто же станет отрицать, что бизнес участвует в развитии территорий, делает очень много значимого и хорошего, в том числе в социальной сфере. При таком понимании можно найти точки соприкосновения и спокойно, серьезно обсуждать вопросы в том числе о сохранении "исторического принципа". Но для этого должна быть открыта широкая дискуссия.