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21.01.2019 21:36
Рубрика: Общество

Расскажут всю правду

В учебниках станет больше информации о Крыме
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
В учебники по истории России будут внесены изменения и дополнения с учетом мнения крымских специалистов. Два крупнейших издательства страны уже согласовали с крымчанами параграфы, касающиеся истории полуострова. В частности, значительно увеличивается объем информации о воссоединение Крыма с РФ. Подробно описываются многовековые неразрывные отношения полуострова с Россией.

- Это пример серьезного и внимательного отношения федеральных издательств к мнению региональных ученых, - считает один из инициаторов правок, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования профессор Александр Рудяков. - Ранее многовековые отношения Крыма и России были освещены эпизодически и не всегда понятно для школьников. Объясню на примерах. Написано, например, что в 988 году князь Владимир принял христианство в Херсонесе, но тот факт, что Херсонес - это территория современного Севастополя, опущен. В параграфе о взаимодействии Крымского ханства с московскими царями говорится, что Москва подписала договор с Бахчисараем. Но ни слова о том, где находится Бахчисарай. Еще одна из правок, которые мы внесли, касается уточнения информации о древнем городе Пантикапее. Это нынешняя Керчь.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Ольга Васильева рассказала, как изменится экспертиза учебников

Ранее событиям Крымской весны в учебниках был посвящен маленький абзац с размытыми и порой спорными формулировками. Сейчас ведущие издательства подготовили четкую и исчерпывающую информацию. В частности, авторы из "Просвещения" описывают, как во время госпереворота на Украине население Крыма выступило в защиту своих прав и на референдуме единодушно высказалось за воссоединение с РФ. Рассказывают о том, с какими трудностями пришлось столкнуться крымчанам из-за санкций, энергетической, водной и транспортной блокад. Какие меры приняло правительство РФ для решения этих проблем и экономического возрождения региона.

Общество Образование Присоединение Крыма к России
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