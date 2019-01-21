В Венесуэле задержали военных, пытавшихся организовать мятеж

Власти Венесуэлы задержали группу военных, пытавшихся организовать мятеж. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Речь идет о нескольких членах Национальной гвардии, которые сегодня ночью проникли на склад штаб-квартиры сил безопасности в местечке Петара и завладели хранившемся там оружием. При этом он угрожали смертью двум офицерам и двум гвардейцам, находившимся в здании.

В настоящее время преступники уже задержаны и помещены под стражу. Их допрашивают представители спецслужб. Захваченное ими оружие возвращено, подчеркнули в минобороны.

По словам местных жителей, во время операции против мятежников, расположившихся в казармах в местечке Котиса, прогремело несколько взрывов, использовался слезоточивый газ.

Напомним, 10 января Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы после победы на выборах, которые состоялись в мае прошлого года. Он подвергается жесткой критике со стороны оппозиции и властей многих соседних стран, а также США в связи с продолжающимся экономическим и социальным кризисом. Для решения этих проблем 15 января он поднял минимальную заработную плату с 4,5 тысячи боливаров до 18 тысяч, а стоимость криптовалюты петро в четыре раза - до 36 тысяч.