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21.01.2019 22:28
Рубрика: В мире

В Волынской области Украины совершено нападение на православный храм

В селе Броница в Волынской области Украины группа представителей т.н. Православной церкви Украины (ПЦУ) совершила нападение на храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Группа злоумышленников взломала дверь храма и напала на настоятеля - священника Сергия Голодюка, передает ТАСС.

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"21 января 2019 года сторонники "перехода" в ПЦУ в волынском селе Броница (Крымно) Камень-Каширского района вскрыли замки на храме УПЦ и вытолкали с церковной территории настоятеля, - уточнили в УПЦ. - Приехавшая полиция "заметных повреждений" на дверях не зафиксировала".

Отмечается, что в последние дни участились попытки нападений на церкви УПЦ и священнослужителей. В УПЦ подобные действия назвали рейдерским захватом.

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