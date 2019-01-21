Верховный суд РФ признал законным долг украинских оборонщиков

Верховный суд РФ отказал конструкторскому бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов украинского госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное" из города Днепр в пересмотре решения о взыскании с него более одного миллиарда рублей в пользу Минобороны России.

Это определение Верховного суда было вынесено после рассмотрения кассационной жалобы "КБ "Южное". Об этом сообщается на информационном сайте суда.

К сожалению, само судебное определение размещено в закрытом доступе. В пресс-службе Верховного суда пояснили, что в процессуальных материалах есть информация с грифом "секретно". Поэтому подробности рассмотрения иска не разглашаются.

Напомним, Арбитражный суд Москвы 12 марта удовлетворил иск Минобороны России к украинскому конструкторскому бюро о расторжении государственного контракта от 29 августа 2003 года и взыскании 1,1 миллиарда рублей, в том числе 915,6 миллиона рублей неустойки, а также 183,6 миллиона рублей неосновательного обогащения. И еще набежало процентов на 3,2 миллиона рублей.

Суд первой инстанции принял решение "иск удовлетворить полностью". Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Известно, что представитель КБ на одном из заседаний заявил, что рассматривается возможность заключения мирового соглашения. Российское оборонное ведомство тогда приняло эту информацию к сведению, но иск не забрало.

Контракт предусматривал проведение по заказу Минобороны России работ по продлению сроков эксплуатации самой мощной в мире стратегической ракеты шахтного базирования РС-20В "Воевода". А по классификации НАТО - это SS-18 "Сатана". Но партнером из Днепра были сорваны сроки поставок оборудования для этих ракет. И пришлось производство поставляемых из Украины деталей наладить в России. Первым контракт с российским военным ведомством от 2003 года был расторгнут КБ "Южное" - в связи с решением Украины о запрете военно-технического сотрудничества с РФ.