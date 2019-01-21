Виноградная долина (Путаогоу) находится в 11 километрах к северо-востоку от города Турфан (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай).

Протяженность Путаогоу с севера на юг - 8 километров, с востока на запад - 2 километра. Долина расположена у подножия горы Хоянь (Пламенная). Здесь постоянно проживают около 9 тысяч человек. Через всю долину протянулась река Буилук, которую питают тающие снега с вершин Тяньшаня. В долине в изобилии растет виноград, именно поэтому она получила свое название. Путаогоу - главная достопримечательность Турфана. В 2007 году она получила статус национального заповедника высшей государственной категории (5А).

Про Турфан в Китае говорят, что это самый жаркий, самый низкий, самый сладкий и самый засушливый регион Китая. Куда ни глянь, везде зеленые виноградники (общая площадь - более 210 га), похожие на море. Это виноградное море дополняют фруктовые сады, в которых растут персики, абрикосы, груши, тутовник, яблони, гранат, инжир. На фоне густых крон деревьев особенно живописно выделяются крестьянские домики - их можно узнать по розовым стенам. Специальные беседки для сушки винограда рядами тянутся вдоль склона, и это, пожалуй, первое, на что обращаешь внимание. Летом в долине настоящий рай, спасение от зноя. В туристический сезон сюда бесконечным потоком тянутся туристы.

Кухня Турфана очень похожа на кухню Урумчи. Здесь есть все, что душе угодно: разнообразные лепешки и пирожки, уйгурские шашлыки, блюда из баранины и говядины и конечно, огромные блюда фруктов.

Главные достопримечательности Заповедника "Виноградная долина"

В районе Путаогоу ежегодно собирают 6 тысяч тонн винограда, из которого производится более 300 тонн изюма. Здешний кишмиш (сахаристость достигает 31 процента) на международном рынке получил название "зеленая жемчужина Китая". Для туристов создан живописный парк площадью несколько тысяч квадратных метров, в котором повсюду ручьи, тихие извилистые тропинки и, конечно же, сладкий виноград...

Виноградники тут повсюду: во дворах, на задворках, по обеим сторонам дороги. На высоких склонах расположены своеобразные строения с глиняными стенами, которые стали визитной карточкой Путаогоу. Издали они напоминают древнюю крепостную стену, а вблизи похожи на огромные скворечники. Они предназначены для сушки винограда.

Музыкальный павильон имени Ван Лобиня - сооружение в традиционном синьцзянском стиле. Павильон расположен у подножия горы на берегу ручья и считается одной из основных достопримечательностей Турфана.

Ван Лобинь (1913-1996 гг.) известен в Китае как композитор - продолжатель музыкальных традиций Северо-Западного Китая. В Музыкальном павильоне имени Ван Лобиня представлена экспозиция, посвященная творчеству знаменитого музыканта.

Этнографический парк "Даваз" находится в самом центре Виноградной долины, в 15 километрах от города Турфан. Его площадь более 13 гектаров.

Парк полон зелени, обрамленной виноградными шпалерами, которые осенью прогибаются под тяжестью зрелых гроздей. В парке можно увидеть множество сооружений в традиционном исламском стиле. Со смотровой площадки открывается вид на всю панораму Виноградной долины.