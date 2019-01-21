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21.01.2019 21:59
Рубрика: Экономика

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Текст: Надежда Толстоухова

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимум за последние десять лет.

Фото: iStock
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В структуру внешнего долга входят долги государственных органов, Центробанка и коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед иностранными юридическими лицами. В 2018 году объем долга сократился в общей сложности на 12,4 процента по сравнению с 2017-м годом.

Наибольший вклад в снижение размера долга внесли юридические лица и домохозяйства, долги которых за прошлый год уменьшились более чем на 32 миллиарда долларов. Связано это с санкциями, которые ограничили возможность получения российскими компаниями кредитов в западных банках. Иностранцы выходят и из российского государственного долга: доля нерезидентов в объеме выпусков российских ОФЗ упала на 1 декабря 2018 года до минимума с середины 2016-го.

В итоге нынешний объем внешнего долга оказался минимальным за последние десять лет. Ниже значения были только в апреле 2009 года. Наибольшего же объема внешний долг страны достигал в середине 2014 года. Тогда он был выше нынешнего на 280 миллиардов долларов.

Экономика ВЭД Платежный баланс и внешний долг РФ
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