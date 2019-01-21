Володин объяснил предложение Путину по поводу Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил журналистам, что имел в виду, предлагая проанализировать нормы Конституции РФ . С такой инициативой спикер выступил в конце декабря на встрече с главой государства.

Глава нижней палаты тогда предложил Владимиру Путину "ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения", проанализировать, как нормы Конституции "работают сегодня". Дискуссия необходима с участием экспертного сообщества, заявил он.

В разговоре с журналистами спикер Госдумы рассказал, какие изменения, по его мнению, назрели.

- В законодательстве было бы правильно более полно раскрыть определение "социальное государство, - сказал Володин журналистам, добавив, что реализация социальных прав является безусловным приоритетом для общества.

С момента принятия Основного закона возникло большое количество новых социально- экономических практик - например, профессий и форм занятости, обратил внимание глава палаты.

- Многие из них на сегодняшний день не в полной мере подпадают под правовое регулирование, - добавил Володин, - и права граждан оказываются не защищены:

Председатель Госдумы также считает, что необходимо расширить полномочия Федерального Собрания РФ для того, чтобы, в том числе, устранить дисбаланс ветвей власти. В первую очередь усиление роли необходимо в вопросах парламентского контроля правоприменения.

- Именно парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а также парламентский контроль, - уверен спикер.

- Это позволило бы, в том числе, устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые, как отмечает и председатель Конституционного Суда, и многие другие специалисты, связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти, - заявил Володин.

В частности, следует уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом именно по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе - по вопросам правоприменения.