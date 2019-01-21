Володина пригласили на Кубу и в Катар

Главы парламентов Кубы и Катара пригласили председателя Госдумы Вячеслава Володина посетить эти страны с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Как сообщается, о полученных приглашениях спикер сообщил в ходе заседания Совета ГД.

Предложения по формированию думской делегации на Кубу подготовит первый заместитель главы палаты Иван Мельников, а в Катар - вице-спикер Сергей Неверов и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Председатель Госдумы также дал распоряжение проработать вопрос о создании российско-кубинской межпарламентской комиссии с участием профильных комитетов.