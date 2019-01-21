Вратарь "Авангарда" Игорь Бобков: Основные цели еще не достигнуты

Этот сезон Игорь Бобков должен был провести в "Авангарде" в роли скромного дублера Карри Ряме. Но финский голкипер получил тяжелую травму, и Бобков шансом воспользовался на все сто, наглухо закрыв ворота "ястребов". В эти выходные он стал важным человеком Матча звезд КХЛ. Именно он был капитаном команды дивизиона Чернышева, одержавшего победу. Корреспондент "РГ" пообщался с одним из открытий сезона.

Игорь, когда летом переходили в "Авангард" из "Адмирала", могли представить себе такой взлет? Матч звезд, вызов в сборную, статус первого вратаря команды.

Игорь Бобков: Готовился к роли помощника - поддерживать Карри, помогать ему в каких-то ситуациях, входить в игру в нужный момент и подбадривать команду в раздевалке. Но случилось то, что случилось. Травмы - это часть хоккея. Доверили роль основного вратаря, и я благодарен тренерам за такое решение. Очень рад, что так получилось.

Похоже на сказку прямо.

Игорь Бобков: Ну почему сказку (улыбается). Работа, пахота, желание. Это все не просто так. Конечно, и Матч звезд, и вызов в сборную - это те задачи, которые ставишь себе на сезон. Но основные цели еще не достигнуты. Еще работать и работать.

Матч звезд - это больше развлечение или все-таки серьезное мероприятие?

Игорь Бобков: Я не особо опытный в Матчах звезд - второй раз всего приехал. Но с новым форматом, мне кажется, стало поинтереснее - более соревновательный дух имеет это все.

Вратари, в частности, вы, еще и капитаны команд. Непривычно?

Игорь Бобков: Конечно. Тем более что вратарь не может быть капитаном в обычных матчах, поскольку ему запрещено красную линию пересекать.

Ваша команда дивизиона Чернышева выиграла и Мастер-шоу, и сам Матч звезд. Какие впечатления оставило это мероприятие?

Игорь Бобков: Победить всегда приятно. Просто игра ради удовольствия, которое мы, безусловно, получили. Скорости не максимальные, ребята ищут личный пас. А вообще все прошло на высшем уровне. Полные трибуны, Казань здорово постаралась, все понравилось. Чуть перезагрузились, зарядились эмоциями.

Вы получили персональный приз за конкурс "Надежная защита", где отразили шесть буллитов подряд.

Игорь Бобков: В прошлый раз на Матче звезд я в личных конкурсах не участвовал, только в эстафете. Поэтому было приятно победить.

Игорь Бобков получил приз "Надежная защита" за шесть отраженных буллитов

Кто из команд в этой "регулярке" наиболее сильное впечатление произвел?

Игорь Бобков: Оба матча с "Сочи" были очень тяжелыми. Ребята очень здорово играют на контратаках. Очень внимательными с ними нужно быть. Пару раз проспали, и тут же получили выходы "один в ноль".

Честно говоря, думал, что вы ЦСКА прежде всего назовете, которому два раза проиграли.

Игорь Бобков: От ЦСКА мы чего ждали, на то и наткнулись. Ребята хорошо играют, плотно - что тут скажешь. Но и с ними, конечно, можно бороться.

Фаворит сезона кто?

Игорь Бобков: Мы (улыбается).

Хорошо. Тогда в Западной конференции?

Игорь Бобков: Стандартно - СКА, ЦСКА. "Локомотив" здорово играет. Да, в начале сезона мы их обыграли 4:0. Но потом в ответном матче дома наткнулись на месье Коновалова (вратарь "Локомотива" - прим. "РГ") Не получилось нам пробить его, к сожалению, проиграли 0:2. В принципе, сейчас все команды сильные и со всеми тяжело играть. Редко бывает, что забил 5-6, а пропустил одну. Постоянно напряженные матчи, с разницей в одну-две шайбы.

Один из худших матчей у вас против "Йокерита" получился, когда финны семь шайб "Авангарду" забили.

Игорь Бобков: Это тоже было абсолютно ожидаемо. Перед матчем нам говорили - ни в коем случае не давайте им убегать в контратаки, потому что они в них бегут не втроем, а вчетвером-пятером. Так и получилось. В первом периоде наткнулись на контратаку, а во втором уже просто не успевали почему-то.

Вы как-то признались, что столько не играли со времен "молодежки". Усталость накапливается?

Игорь Бобков: Вроде не чувствуешь себя уставшим, успеваешь восстанавливаться. Но все равно внутренние процессы организм, наверное, ощущает. Мы обсуждали это и с тренерами по физподготовке. Перерыв и отдых все равно нужны.

На что сейчас способен "Авангард" в плей-офф?

Игорь Бобков: Думаю, мы подойдем к плей-офф на пике своей формы. Был небольшой спад, но сейчас опять вроде бы набрали скорость. Наш тренер Боб Хартли верит в свою систему, в то, что мы делаем. Он ничего не меняет и верит, что именно этот хоккей принесет результат. А мы полностью доверяем ему и движемся вперед.

Плей-офф - это особенное соревнование? Или такие же матчи, где надо ловить шайбу?

Игорь Бобков: В плей-офф абсолютно другой хоккей. Когда ты с одной и той же командой играешь минимум четыре матча - уже война начинается. Вы просто ненавидите друг друга (смеется). В хоккее вообще самый тяжелый плей-офф. Нужно столько характера, чтобы поднять кубок над головой. Я считаю, что это самый сложный трофей, который только можно выиграть.

Карри Ряме говорил, что к плей-офф вернется в строй. Вам, после сезона в роли основного, явно будет теперь сложно перестраиваться и становиться резервистом?

Игорь Бобков: Тут все уже зависит от тренеров - как они решат. Ставят в состав - я играю. Дают отдохнуть - значит, для команды так лучше. Принимаю любое решение тренеров.

С Ряме у вас при этом какие отношения?

Игорь Бобков: Абсолютно нормальные. Мы сидим рядом в раздевалке. Он проходит реабилитацию с тренером по физподготовке. На самом деле у вратарей своя каста, и мы всегда находим общий язык (улыбается). Мне даже Боб Хартли - он же тоже вратарем был - сказал однажды, что мы видим хоккей совсем по-другому.

Как человеку с ростом под два метра в маленьких воротах играть?

Игорь Бобков: Физическая подготовка, знание своего тела, растяжка - вот и все секреты.

При этом с такими габаритами вы бы и в поле не затерялись. В детстве играли полевым?

Игорь Бобков: Нет. Буквально две-три тренировки, и сразу в ворота встал. И никогда об этом не жалел.

Вы переходили в омский клуб, а в итоге играете в Балашихе.

Игорь Бобков: Это такая ситуация, которая вообще от нас не зависит. Нам нужно ее только принять. Конечно, играть в Омске - это было бы совсем по-другому. Болельщики, большой стадион, иная атмосфера. Хотя и в Балашихе поддержка у нас хорошая. В городе любят хоккей - там ведь и ХК МВД играл, и динамовская команда ВХЛ. И омичей хватает.

Как связь с Омском поддерживается?

Игорь Бобков: Связь есть. Наши пиар-менеджеры в соцсетях проводят постоянные акции, конкурсы. Клуб провел огромную работу в плане популяризации именно омского хоккея в той же Балашихе. А в Омске мы были на сборах, там проводили и встречи с болельщиками.

В бытовом плане как устроились?

Игорь Бобков: В Балашихе и живу, буквально в 10 минутах пешком от арены. Все комфортно. К тому же, когда постоянные матчи, особо куда-то и ездить некогда.

Вызов в сборную на Кубок Первого канала, пусть и третьим вратарем, что вам дал?

Игорь Бобков: Это был не первый вызов. Попал на московский этап Евротура. Сыграть, к сожалению, не удалось. Но пообщались с тренерами - их требования уже примерно знаю. Еще раз это проговорили. И теперь, приезжая в клуб, ты уже четко знаешь, что тебе нужно, чтобы попасть в сборную.

Вы шесть лет провели в американских низших лигах. Это потерянное время, или была польза?

Игорь Бобков: Это приобретенный опыт игры за океаном. Я знаю, что такое НХЛ, что требуется, чтобы играть там. Некоторые ребята едут в неизвестность - просто попробовать свои силы. А я уже это прошел и понимаю: если ехать, то на сто процентов уверенным.

То есть в голове держите вариант еще раз отправиться за океан в перспективе?

Игорь Бобков: Почему нет? Если поступит интересное, хорошее предложение.

Что все-таки помешало закрепиться, подняться в клубы НХЛ?

Игорь Бобков: Сначала в первый мой год в Канаде адаптация прошла не очень хорошо. Потом вроде бы играл побольше, но все равно не получилось пробиться. Может быть, команда не моя. Хотя они разные были, и тренеры тоже.

Вам предстоит сейчас выезд на Дальний Восток. Для вас явно особенный, после трех сезонов в "Адмирале" из Владивостока. Насколько тяжело даются такие путешествия?

Игорь Бобков: Как раз после трех сезонов во Владивостоке я понимаю, что организм ничем не обманешь. Если ты вышел на матч и хочешь спать, то ты хочешь спать (усмехается). Единственный вариант - не думать об этом, выходить и играть.

За время в "Адмирале" от перелетов с ума не сошли?

Игорь Бобков: Честно - привыкаешь. Ты знаешь, что тебе лететь, грубо говоря, 11 часов. И собираешься в поездку по-другому. Есть свои небольшие фишки, которые помогают. Пораньше лечь спать, чтобы в самолете тоже удалось заснуть.

Сейчас в "Адмирале" все плохо с финансами, и вообще клуб рискует быть исключенным из КХЛ. Следите за бывшей командой?

Игорь Бобков: Слежу только через СМИ. Контактов никаких не осталось - там постоянно что-то меняется, и пока толком ничего не могу сказать. Конечно, грустно. Город хороший, хоккей там любят. Думаю, что Приморский край совместно с КХЛ найдет выход из этой проблемы и все будет там нормально.