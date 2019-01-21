За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ разобрала спор между собственниками по поводу залитой соседом с верхнего этажа квартиры.

Собственник квартиры отвечает за ущерб соседям от своего неисправного водопровода, даже если не он его ставил. Фото: Виктор Васенин

С одной стороны, подобный конфликт - вроде бы абсолютно банальная ситуация, в которую попадают многие. Но, с другой стороны, ссоры, споры, суды и жалобы о компенсации за испорченное от протечек имущество тянутся годами. Суды о квартирных протечках не только длительные. Они портят нервы, отнимают уйму времени, а в итоге обходятся как пострадавшим, так и виновникам в круглую сумму.

По мнению суда, в коммунальной аварии были виноваты как застройщик, так и собственник квартиры, в которой прорвало трубу

Все началось с иска собственника "промокшей" квартиры, которую залил сосед из расположенной этажом выше квартиры. Причиной залива оказался прорыв в системе холодного водоснабжения - "в месте соединения фильтра грубой очистки и регулятора давления, установленного за границей балансовой принадлежности управляющей компании".

Сосед истца, он же ответчик, с иском не согласился. Он заявил, что виновен застройщик дома, который установил бракованную деталь на систему холодного водоснабжения. Вот бракованная деталь и стала причиной ущерба. И добавил, что эта неисправность является гарантийным случаем.

К суду привлекли и так называемое третье лицо - управляющую компанию, которая обслуживала дом. Как объяснила в суде управляющая компания, место, где случилась авария, не относится к общему имуществу многоквартирного дома. Коммунальщики еще и "заложили" ответчика - соседа сверху. В суде управляющая компания заявила, что ответчик установил "ненадлежащую для крепления водомонтажных труб металлическую стяжку, которая прикрепила водозаборный узел вплотную к стене". А это было делать нельзя. Застройщика к участию в деле местные суды не привлекли.

Районный суд иск удовлетворил частично. По мнению суда, в аварии виноваты как застройщик, так и собственник квартиры, в которой прорвало трубу.

Степень вины суд поделил так - 75 процентов вины застройщика, 25 процентов - ответчика. Объясняя вину ответчика, районный суд сказал, что он установил в сантехническом шкафу своей квартиры металлическую стяжку для крепления трубы холодной воды, и это "повлекло нарушение состояния конструкции системы холодного водоснабжения".

А еще суд сказал, что истец "не лишен возможности" самостоятельно обратиться с иском к застройщику для возмещения ущерба. С таким решением проигравшая сторона не согласилась и обжаловала это решение.

Апелляция дело пересмотрела и в иске хозяину пострадавшей квартиры вообще отказала. Вторая инстанция сослалась на мнение эксперта, который не увидел каких-либо нарушений со стороны ответчика.

Эксперт заявил, что установленное собственником квартиры крепление оборудования к стене не могло "повлечь залив".

Причиной аварии, по мнению эксперта, было некачественное оборудование системы холодного водоснабжения, которое неправильно установил застройщик.

Эксперт заключил, что протечку вызвали и дефектное оборудование, и действия владельца квартиры

То есть причиной потопа, судя по разъяснению специалиста, стало нарушение инженерных правил при монтаже оборудования, плюс дефект самого оборудования.

Эту неполадку собственник квартиры, как уточнил эксперт, просто не мог увидеть ни при осмотре нового жилья, когда его получал, ни при подписании акта о приемке квартиры.

Надо понимать, что у этого решения апелляционного суда были недовольные. Так дело попало в Верховный суд РФ. Там гражданское дело затребовали, материалы местных судов изучили, почитали доводы сторон и с выводами апелляции не согласились.

Вот как рассматривала этот спор о залитой квартире Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

Верховный суд начал свои разъяснения с цитирования Жилищного кодекса. В этом кодексе (статья 17) сказано, что пользоваться жилым помещением надо с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом помещении граждан и соседей. Права и интересы граждан - это санитарные, экологические, противопожарные и прочие известные правила безопасности. А еще надо учитывать правила пользования жилыми помещениями.

По Жилищному кодексу (статья 30) собственник обязан поддерживать квартиру "в надлежащем состоянии", не допуская "бесхозяйственного обращения" с ней. А также Правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Дальше Верховный суд цитирует Гражданский кодекс и его статью 1064 о том, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, возмещает в полном объеме тот, кто его причинил.

А освободиться от обязанности платить за нанесенный вред человек может, только если докажет, что вред был причинен не по его вине. В следующей статье того же Гражданского кодекса, 210-й, сказано, что имущество в квартире содержит его собственник (если иное не предусмотрено законом или договором).

Верховный суд подчеркнул, что по смыслу этой нормы закона бремя содержания собственником имущества предполагает и его ответственность за ущерб, причиненный вследствие "ненадлежащего содержания этого имущества".

И вот что важно: Верховный суд заметил - то обстоятельство, что это имущество собственник получил "уже в ненадлежащем состоянии от другого лица", само по себе не освобождает собственника от ответственности за вред, причиненный этому имуществу.

Местные суды установили, что вред квартире истца нанесен "ненадлежащим состоянием имущества" соседа с верхнего этажа, которое он получил от застройщика по договору участия в долевом строительстве.

Плюс к этому сам владелец внес изменения в конструкцию уже неправильно смонтированного застройщиком оборудования системы холодного водоснабжения. Это в совокупности и спровоцировало аварию. Вот если бы застройщик все сделал правильно, то даже дополнительные "улучшения", сделанные жильцом, не вызвали бы аварию.

Именно эксперт установил, что факт взаимодействия дефектного оборудования застройщика и "улучшения" жильца в итоге вызвали водопад с потолка.

Апелляция сослалась на Закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Она, отказывая в иске хозяину затопленной квартиры, процитировала именно этот закон о долевом участии. На это утверждение апелляции Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ответила следующее:

"Суд апелляционной инстанции не указал, по какой, по его мнению, норме данного закона предусмотрена возможность освобождения собственника имущества от ответственности за вред, причиненный имуществу третьих лиц".

Вот что полезно знать гражданам, попавшим в такую "мокрую" ситуацию:

Верховный суд разъяснил: гарантийные обязательства застройщика распространяются на договорные отношения между застройщиком и участником долевого строительства, которым применительно к той квартире, где установлено дефектное оборудование, является ответчик, а не истец.

Решение апелляции по этому делу Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила. И отправила это гражданское дело назад.

Спор о залитой квартире и ответственности за испорченное водой имущество квартиры этажом ниже, по решению высокой судебной инстанции, будет в итоге пересмотрен, но с учетом разъяснений Верховного суда.