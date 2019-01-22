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22.01.2019 16:47

Аэрофлот усилил контроль при посадке после попытки угона самолета

Текст: Татьяна Шадрина

Аэрофлот усилил контроль при посадке пассажиров на свои рейсы после попытки угона самолета, который совершал рейс SU1515 "Сургут - Москва". Злоумышленник пытался направить лайнер в Афганистан, как утверждает ряд источников, но пилотам удалось совершить посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

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Как отмечается в сообщении перевозчика, служба безопасности компании и технические службы приведены в состояние повышенной бдительности. Все воздушные суда проходят перед полетом особо тщательную проверку. Компания просит своих пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолет.

Что касается пассажиров рейса "Сургут - Москва", то виновника вынужденной посадки задержали. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Сейчас в Ханты-Мансийск направлен резервный борт, чтобы доставить пассажиров к месту назначения.

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