Актер Максим Матвеев: Я начинал пуделем

При встрече он много жестикулирует, показывает, какие волосы носил в школе, какого роста его сыновья. Шутит тонко, с удовольствием рассказывает о себе, семье и экспериментах в профессии. А еще о том, как в детстве часами пропадал в кинотеатре "Буревестник" в родном городе Светлый Калининградской области, где его бабушка работала кассиром.

Максима Матвеева влекут яркие характеры, такие как Ставрогин из "Бесов" или Вихров из "Мосгаза". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим, как вы стали актером?

Максим Матвеев: Меня воспитывал дед. Он говорил: "Нарисуй, что ты хочешь". Я рисовал, клеил, мастерил. На школьном выпускном на меня обратил внимание театральный педагог Владимир Смирнов из Саратова. Посоветовал попробовать силы на театральном факультете. После окончания школы поехал покорять Москву. В итоге я поступил в Школу-студию МХАТ на курс Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. Олег Павлович Табаков обратил на меня внимание после первого семестра. У нас экзамен был, где я показывал пуделя. После показа Олег Павлович и позвал меня играть в мхатовский спектакль "Пьемонтский зверь". После Школы-студии МХАТ попал в МХТ имени А. Чехова.

Где вам комфортнее, на съемочной площадке или в театре?

Максим Матвеев: Кино и театр для меня - равные территории. В кино я дебютировал в 2007 году сразу в двух фильмах - сыграл главные роли в триллере Валерия Тодоровского "Тиски" и мелодраме Константина Худякова "Спасибо за любовь". В 2008 году сыграл экстравагантного Фреда в "Стилягах" - короля Бродвея, а в "Тисках" мой герой - закомплексованный, забитый человек, который не в состоянии принять никакого решения.

В 2013 году Станислав Говорухин пригласил вас на главную роль в детективе "Weekend"в стиле нуар.

Максим Матвеев: Там был безумно интересный сценарий и интересная роль. Эта история основана на детективе французского автора Ноэля Калефа "Лифт на эшафот". Станислав Сергеевич написал свой сценарий, совершенно не похожий на тот фильм, и даже поменял какие-то сюжетные ходы.

Особняком в вашем творчестве стоит роль Ставрогина в сериале "Бесы" Владимира Хотиненко по Достоевскому.

Максим Матвеев: За полгода до того, как меня пригласили на пробы, я в дневнике написал: "Ставрогин Николай Всеволодович". И будто заказал себе эту роль. Погружение в материал - как сеанс психотерапии или исповедь. Выговариваешься и становишься как-то спокойнее.

После "Бесов" сыграл Лешу в комедии "Любит не любит" Клима Шипенко. Когда снимали последнюю сцену, Клим сказал: "Мы сняли серьезную драматическую историю под личиной комедии". Эта история кажется очень легкой, но только на первый взгляд. В ней есть вся глубина взаимоотношений мужчины и женщины".

В 2015-м принял участие в историческом детективе Сергея Снежкина "Контрибуция".

Секрет бодрости от Максима Матвеева довольно прост: встать в шесть, выпить стакан воды с медом и позаниматься физическими упражнениями

В конце прошлого года в нескольких городах России вы читали со сцены прозу писателя Цыпкина проекта "БеспринцЫпные чтения". Для чего?

Максим Матвеев: Чтобы привлечь внимание к чтению, сейчас стали меньше читать. "БеспринцЫпным чтениям" исполнилось три года. В честь этого прошел гала-концерт, в котором приняли участие актеры и писатели. Все собранные средства были перечислены в Фонд Константина Хабенского, фонд "Доктор Клоун", фонд помощи хосписам "Вера"...

Вы - лицо фонда "Доктор Клоун"?

Максим Матвеев: Я художественный руководитель. Мне позвонили друзья, а сейчас уже партнеры из благотворительного фонда "Подари жизнь", и сказали, что в НИИ им. Бурденко лежит восьмилетняя девочка, у которой началась тяжелейшая депрессия, и нужно, чтобы завтра к этой девочке пришли клоуны. Утром мы в первом попавшемся магазине купили костюмы и поехали в больницу. Помню только улыбку девочки Инны, огромную толпу детей в послеоперационном блоке, смеющихся и не отпускающих нас. Но чудо случилось: через два часа девочка улыбалась и водила артистов по отделению, посвящала всех в клоуны. Меня тоже посвятили, теперь я официально Доктор Клоун.

Назовите ваш самый большой эксперимент.

Максим Матвеев: Это я сам. Мне всегда интересно попробовать что-то неожиданное и провокационное. Меня влекут яркие характеры - как Ставрогин из "Бесов" или Вихров из "Мосгаза". Мне над ними было интересно работать из-за каких-то изгибов характера.

Вы с Елизаветой - одна из самых красивых актерских пар. Где встретились?

Максим Матвеев: На пробах к фильму Игоря Копылова "Не скажу". В 2010 году расписались, а в 2012-м родился Андрей.

А что изменилось, когда появилась семья?

Максим Матвеев: Раньше я был менее терпим. Если "заваливали" на мою территорию, был готов покусать.

Идеальный график дня от Максима Матвеева.

Максим Матвеев: Предпочитаю ложиться рано и вставать рано - лучше в шесть. С утра выпить стакан воды с медом и позаниматься физическими упражнениями.

"Стиляги" Максима Матвеева

Слава к Максиму Матвееву пришла после роли в фильме "Стиляги", который снимался в Минске. Здесь проявились и природная пластика Максима, и его вокальные данные. Действие картины разворачивается в Москве 1955 года. Таким образом, Минск снова убедительно выступил в роли советской столицы. Во многих сценах можно рассмотреть проспект Независимости, Национальный художественный музей, ГУМ.