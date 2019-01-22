Александру Кокорину грозит замена коленного сустава

Футболисту "Зенита" Александру Кокорину, находящемуся в СИЗО, может потребоваться операция по замене коленного сустава. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на адвоката игрока Татьяну Стукалову.

Травму крестообразных связок колена Кокорин получил еще в марте прошлого года в матче Лиги Европы с "РБ Лейпциг". В результате ему была сделана операция. Вернулся на поле Александр осенью.

11 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В начале декабря срок содержания всех четверых обвиняемых был продлен до 8 февраля 2019 года.