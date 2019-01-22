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22.01.2019 13:37
Рубрика: Спорт

Алина Загитова без ошибок провела первую тренировку в Минске

Текст: Анна Козина (Минск)

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова в одной группе провели первую тренировку перед началом чемпионата Европы, который стартует завтра на "Минск-Арене".

Фото: РИА Новости
Борьба на чемпионате Европы в Минске обещает быть жаркой

Свою короткую программу "Призрак оперы" Загитова откатала под присмотром тренеров Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Олимпийская чемпионка исполнила все элементы, в том числе прыжки, без ошибок.

Без срывов обошлась и ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, а вот Станислава Константинова все-таки упала.

Отметим, что тренировку наших одиночниц, которые могут претендовать на весь пьедестал чемпионата Европы, посетила заслуженный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова.

Соревновательная программа в женском одиночном катании начнется завтра, 23 января. В 11.45 по московскому времени девушки представят короткую программу. Чемпионка определится в пятницу, 25 января по результатам выступления в произвольной программе.

Спорт Фигурное катание РГ-Фото
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