Алина Загитова без ошибок провела первую тренировку в Минске

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова в одной группе провели первую тренировку перед началом чемпионата Европы, который стартует завтра на "Минск-Арене".

Свою короткую программу "Призрак оперы" Загитова откатала под присмотром тренеров Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Олимпийская чемпионка исполнила все элементы, в том числе прыжки, без ошибок.

Без срывов обошлась и ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, а вот Станислава Константинова все-таки упала.

Отметим, что тренировку наших одиночниц, которые могут претендовать на весь пьедестал чемпионата Европы, посетила заслуженный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова.

Соревновательная программа в женском одиночном катании начнется завтра, 23 января. В 11.45 по московскому времени девушки представят короткую программу. Чемпионка определится в пятницу, 25 января по результатам выступления в произвольной программе.