Американская киноакадемия объявила номинантов "Оскара"

В Калифорнии объявлен наконец шорт-лист номинантов на премии Американской киноакадемии "Оскар". Он хоть и короткий, но длинный: выбор лучшего фильма предстоит из десяти картин, причем на этот раз все они примерно равны по весу в голливудской табели о рангах.

Здесь и любимые Академией байопики "из жизни замечательных людей" ("Власть", "Богемская рапсодия"), и основанные на реальных случаях поучительные драмы ("Черный клановец", "Зеленая книга"), и пятый по счету ремейк знаменитого мюзикла ("Звезда родилась"), и громкие антирасистские акции ("Черный клановец", "Черная пантера", "Зеленая книга"), и красивое костюмное кино ("Фаворитка"), и даже новый "Амаркорд" - ностальгическая "Рома". Куда склонится чаша весов в чутких академических руках - предсказать трудно. Думаю, что главный спор разразится между "Зеленой книгой" и "Ромой". В первом случае академики поддержат тренд на покаяние нации по поводу долго владевшего ею расистского морока, во втором - рефери купятся на искренность и обнаженную, бесстрашную доверительность автобиографических воспоминаний Альфонсо Куарона. Хорошим знаком для фильма Фаррелли стало решение Гильдии продюсеров, признавшей "Зеленую книгу" лучшей картиной года.

Если, согласно столь весомому сигналу, вперед выйдет "Зеленая книга", то получится, что лучший фильм снят не лучшим режиссером: Питер Фарелли в режиссерской номинации отсутствует. Такая нелогичность в истории "Оскара" случалась редко, но в последние годы - все чаще. И это понятно: всегда есть соблазн дать примерно равным лидерам по важной награде: скажем, "Зеленую книгу" назвать лучшим кино года, а "Рому" - лучшей режиссерской работой. И никто не в обиде.

Предсказать, кто из актеров и актрис выйдет в дамки, с уверенностью трудно: выдающихся работ нет, но есть очень хорошие, и они номинированы. Я лично отдал бы премию Уиллему Дефо, сыгравшему Ван Гога ("Ван Гог. На пороге вечности") и "Гленн Клоуз" в "Жене", но как раскрутится рулетка актерских судеб - не знает никто.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" счастливую пятерку составили "Магазинные воришки" (Япония), "Капернаум" (Ливан), "Работа без авторства" (Германия), "Рома" (Мексика) и "Холодная война" (Польша). Думаю, что лучшей будет признана "Холодная война", тем более, что ее главный конкурент - мексиканская "Рома" - имеет много шансов получить награду в основных номинациях. Впрочем, автор "Холодной войны" Павел Павликовский тоже числится в претендентах на статус лучшего режиссера, так что у академиков есть хорошие возможности пораскладывать пасьянс.

В кругу анимационных фильмов мой фаворит - "Остров собак" Уэса Андерсона, но много шансов победить и у японского аниме "Мирай из будущего". А если всерьез, то и здесь все кошки одинаково серы: фильмы хорошие, но событиями не стали.

Из обидных фактов, которые я бы отметил в тенденциях года, - сдача позиций замечательными братьями Коэн: их вестерн "Баллада Бастера Скраггса" фигурирует только в номинациях "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший дизайн костюмов".

Шорт-лист премии "Оскар"

Лучший фильм

"Богемская рапсодия"

"Власть"

"Звезда родилась"

"Зеленая книга"

"Рома"

"Фаворитка"

"Чёрная пантера"

"Чёрный клановец"

Лучшая режиссура

Павел Павликовский, "Холодная война"

Альфонсо Куарон, "Рома"

Адам МакКей, "Власть"

Йоргос Лантимос, "Фаворитка"

Спайк Ли, "Чёрный клановец"

Лучший актер

Вигго Мортенсен, "Зелёная книга"

Кристиан Бейл, "Власть"

Уиллем Дефо, "Ван Гог. На пороге вечности"

Брэдли Купер, "Звезда родилась"

Рами Малек, "Богемская рапсодия"

Лучшая актриса

Гленн Клоуз, "Жена"

Ялица Апарисио, "Рома"

Оливия Колман, "Фаворитка"

Леди Гага, "Звезда родилась"

Мелисса Маккарти, "Сможете ли вы меня простить?"

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али, "Зелёная книга"

Ричард Э. Грант, "Сможете ли вы меня простить?"

Адам Драйвер, "Чёрный клановец"

Сэм Рокуэлл, "Власть"

Сэм Эллиот, "Звезда родилась"

Лучшая женская роль второго плана

Эми Адамс, "Власть"

Рэйчел Вайс, "Фаворитка"

Реджина Кинг, "Если Бил-Стрит могла бы заговорить"

Эмма Стоун, "Фаворитка"

Марина Де Тавира, "Рома"

Лучший оригинальный сценарий

"Власть"

"Дневник пастыря"

"Зелёная книга"

"Рома"

"Фаворитка"

Лучший адаптированный сценарий

"Баллада Бастера Скраггса"

"Если Бил-Стрит могла бы заговорить"

"Звезда родилась"

"Сможете ли вы меня простить?"

"Чёрный клановец"

Лучший анимационный фильм

"Мирай из будущего"

"Остров собак"

"Ральф против интернета"

"Суперсемейка 2"

"Человек-Паук: Через вселенные"

Лучший фильм на иностранном языке

"Капернаум" (Ливан)

"Магазинные воришки" (Япония)

"Работа без авторства" (Германия)

"Рома" (Мексика)

"Холодная война" (Польша)

Лучший композитор

Александр Деспла, "Остров собак"

Теренс Блэнчард, "Черный клановец"

Николас Брителл, "Если Бил-Стрит могла бы заговорить"

Людвиг Горанссон, "Черная пантера"

Марк Шейман, "Мэри Поппинс возвращается"

Лучший оператор

Альфонсо Куарон, "Рома"

Калеб Дешанель, "Работа без авторства"

Лукаш Зал, "Холодная война"

Мэттью Либатик, "Звезда родилась"

Робби Райан, "Фаворитка"

Лучшие визуальные эффекты

"Кристофер Робин"

"Мстители: Война бесконечности"

"Первому игроку приготовиться"

"Хан Соло: Звёздные войны. Истории"

"Человек на Луне"

Лучший дизайн костюмов

"Мэри Поппинс возвращается"

"Баллада Бастера Скраггса"

"Две королевы"

"Фаворитка"

"Черная пантера"

Лучший грим и прически

"Власть"

"Две королевы"

"На границе миров"

Лучший художник-постановщик

"Мэри Поппинс возвращается"

"Человек на Луне"

"Рома"

"Фаворитка"

"Черная пантера"

Лучший документальный фильм

Minding the Gap

Hale County This Morning, This Evening)

Of Fathers and Sons

RBG

Free Solo

Лучший короткометражный документальный фильм

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

Лучший короткометражный анимационный фильм

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Лучший короткометражный фильм

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Лучший монтаж

"Богемская рапсодия"

"Власть"

"Зеленая книга"

"Фаворитка"

"Черный клановец"

Лучший монтаж звука

"Богемская рапсодия"

"Рома"

"Тихое место"

"Человек на Луне"

"Черная пантера"