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22.01.2019 17:08
Рубрика: Экономика

ЦБ оценил размер дыры в Московском индустриальном банке

Текст: Игорь Зубков
Размер дисбаланса между активами и пассивами Московского индустриального банка, который был отправлен на санацию, составит от 60 млрд до 100 млрд рублей, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев журналистам.
Фото: Владимир Гердо/ ТАСС Фото: Владимир Гердо/ ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

Точную оценку позже назовет временная администрации, итоговая сумма инвестиций Банка России в восстановление финансовой устойчивости банка будет во многом зависеть от того, как поведут себя его корпоративные заемщики.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Поздышев объяснил, что банку потребуется досоздать резервы еще на сумму около 40 млрд рублей, 21 миллиард предстоит дорезервировать по уже учтенным процентам по кредитам, которые с высокой вероятностью не будут выплачены, еще 2-3 миллиарда может составить переоценка недвижимости на балансе банка.

Капитал банка на последнюю отчетную дату составлял 29 млрд рублей - это минимальный уровень при более чем 300 млрд рублей на балансе банка. Несколько дней назад, после предписания ЦБ о доформировании резервов, капитал банка снизился до 18 млрд рублей.

"Если суммировать все эти цифры, то дисбаланс получается в размере около 50 млрд рублей, но банку еще нужен капитал, на баланс такого размера - свыше 300 млрд рублей - банку нужно около 30 млрд рублей капитала", - сказал Поздышев.

На корпоративные процедуры, связанные с восстановлением финансовой устойчивости банка, потребуется не менее полугода. Примерно в том же объеме (77 млрд рублей) ЦБ готов предоставить средства банку на поддержание ликвидности в случае оттока клиентских средств - это заемные деньги по ставке, равной ключевой, которые должны быть возвращены в течение года. Временная администрация еще не обращалась в ЦБ за ликвидностью, корсчет банка на текущий момент стабилен, сказал Поздышев. Исходя из опыта других банков, которые были отправлены на санацию через Фонд консолидации банковского сектора, ЦБ закладывает на крайний вариант 30-процентный отток средств физических (60 млрд рублей) и юридических (11 млрд) лиц, а также весь межбанк (17 млрд). Частично он может быть покрыт имеющимися у банка высоколиквидными ценными бумагами на 12 млрд рублей. По мнению Поздышева, отток будет значительно меньше - 10-15 млрд рублей, объективных причин для него нет - Банк России полностью гарантирует выполнение всех обязательств Московского индустриального банка, кроме обязательств перед бывшими собственниками.

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Исходя из отчетности на 1 декабря, на поддержание ликвидности Минбанка регулятор может направить от 10 до 15 млрд рублей, что позволило бы банку иметь комфортный запас по ликвидности (более 10% привлеченных средств), считает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслан Коршунов. Однако объемы поддержки будут сильно зависеть от активных операций, проводимых банком в последние два месяца и ситуации с региональными вкладчиками.

"После появления в СМИ информации о введении временной администрации в банк часть кредиторов потребует возврата своих средств, - говорит Коршунов. - Однако масштабы будут несущественны, т.к. в последние дни клиенты банка не сталкивались с проблемой выдачи средств. Кроме того, отсутствие моратория на выдачу вкладов и озвученные меры Банком России по предоставление Минбанку средств на поддержание ликвидности успокоит клиентов".

Из-за того, что капитал банка после переоценки станет отрицательным, он перейдет в собственность Банка России, а после финансового оздоровления будет продан частным инвесторам.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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