Точную оценку позже назовет временная администрации, итоговая сумма инвестиций Банка России в восстановление финансовой устойчивости банка будет во многом зависеть от того, как поведут себя его корпоративные заемщики.

Поздышев объяснил, что банку потребуется досоздать резервы еще на сумму около 40 млрд рублей, 21 миллиард предстоит дорезервировать по уже учтенным процентам по кредитам, которые с высокой вероятностью не будут выплачены, еще 2-3 миллиарда может составить переоценка недвижимости на балансе банка.

Капитал банка на последнюю отчетную дату составлял 29 млрд рублей - это минимальный уровень при более чем 300 млрд рублей на балансе банка. Несколько дней назад, после предписания ЦБ о доформировании резервов, капитал банка снизился до 18 млрд рублей.

"Если суммировать все эти цифры, то дисбаланс получается в размере около 50 млрд рублей, но банку еще нужен капитал, на баланс такого размера - свыше 300 млрд рублей - банку нужно около 30 млрд рублей капитала", - сказал Поздышев.

На корпоративные процедуры, связанные с восстановлением финансовой устойчивости банка, потребуется не менее полугода. Примерно в том же объеме (77 млрд рублей) ЦБ готов предоставить средства банку на поддержание ликвидности в случае оттока клиентских средств - это заемные деньги по ставке, равной ключевой, которые должны быть возвращены в течение года. Временная администрация еще не обращалась в ЦБ за ликвидностью, корсчет банка на текущий момент стабилен, сказал Поздышев. Исходя из опыта других банков, которые были отправлены на санацию через Фонд консолидации банковского сектора, ЦБ закладывает на крайний вариант 30-процентный отток средств физических (60 млрд рублей) и юридических (11 млрд) лиц, а также весь межбанк (17 млрд). Частично он может быть покрыт имеющимися у банка высоколиквидными ценными бумагами на 12 млрд рублей. По мнению Поздышева, отток будет значительно меньше - 10-15 млрд рублей, объективных причин для него нет - Банк России полностью гарантирует выполнение всех обязательств Московского индустриального банка, кроме обязательств перед бывшими собственниками.

Исходя из отчетности на 1 декабря, на поддержание ликвидности Минбанка регулятор может направить от 10 до 15 млрд рублей, что позволило бы банку иметь комфортный запас по ликвидности (более 10% привлеченных средств), считает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслан Коршунов. Однако объемы поддержки будут сильно зависеть от активных операций, проводимых банком в последние два месяца и ситуации с региональными вкладчиками.

"После появления в СМИ информации о введении временной администрации в банк часть кредиторов потребует возврата своих средств, - говорит Коршунов. - Однако масштабы будут несущественны, т.к. в последние дни клиенты банка не сталкивались с проблемой выдачи средств. Кроме того, отсутствие моратория на выдачу вкладов и озвученные меры Банком России по предоставление Минбанку средств на поддержание ликвидности успокоит клиентов".

Из-за того, что капитал банка после переоценки станет отрицательным, он перейдет в собственность Банка России, а после финансового оздоровления будет продан частным инвесторам.