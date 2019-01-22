Банк России решил спасти Московский индустриальный банк

Банк России решил отправить на санацию Московский индустриальный банк, который занимает в стране 33-е место по активам. Капитал банка после переоценки станет отрицательным, банк перейдет в собственность ЦБ, а после завершения финансового оздоровления его ждет продажа частным инвесторам.

Размер "дыры" (дисбаланса между активами и пассивами) банка составит от 60 млрд до 100 млрд рублей, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев. Точную оценку позже назовет временная администрации, итоговая сумма инвестиций ЦБ в восстановление банка во многом зависит от поведения его заемщиков.

Поздышев объяснил, что банку потребуется досоздать резервы еще на сумму около 40 млрд рублей, 21 млрд дорезервировать по уже учтенным процентам по кредитам, которые с высокой вероятностью не будут выплачены. Капитал банка на последнюю отчетную дату составлял 29 млрд рублей - это минимальный уровень при активах на 320 млрд. Несколько дней назад, после предписания ЦБ о доформировании резервов, капитал снизился до 18 млрд. "Если суммировать все эти цифры, то дисбаланс получается в размере около 50 млрд рублей, но банку еще нужны около 30 млрд рублей капитала", - сказал Поздышев.

Причин для бегства вкладчиков с потерей процентов уже нет, но отток может составить 15 млрд рублей

Примерно в том же объеме (77 млрд рублей) ЦБ готов предоставить средства на поддержание ликвидности в случае оттока клиентских средств - это заемные деньги по ставке, равной ключевой, которые должны быть возвращены в течение года. По мнению Поздышева, отток будет значительно меньше - 10-15 млрд рублей, причин досрочно забирать деньги из банка, теряя проценты, нет - регулятор поручился за все обязательства банка (кроме обязательств перед бывшими собственниками - они будут списаны, равно как субординированный кредит Агентства по страхованию вкладов на 6 млрд рублей). "Банк России выступил гарантом непрерывности деятельности МИнБа, а это значит, что клиентам бояться нечего", - согласна замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

Исходя из отчетности на 1 декабря, на поддержание ликвидности регулятор может направить от 10 до 15 млрд рублей, что позволило бы банку иметь комфортный запас по ликвидности (более 10% привлеченных средств), считает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслан Коршунов. Объемы поддержки будут сильно зависеть от активных операций банка последних двух месяцев и ситуации с вкладчиками. "После появления в СМИ информации о введении временной администрации в банк часть кредиторов потребует возврата своих средств, - говорит Коршунов. - Однако масштабы будут несущественны, так как в последние дни клиенты банка не сталкивались с проблемой выдачи средств. Кроме того, отсутствие моратория на выдачу вкладов и озвученные меры ЦБ по предоставление МИнБанку средств на поддержание ликвидности успокоит клиентов".

Поздышев назвал причины, по которым МИнБанк было решено санировать, а не лишить его лицензии, хотя ранее банки с похожим балансом выводились с рынка.

Из 200 млрд рублей вкладов 26 млрд не застрахованы (превышающие 1,4 млн руб.). Также были бы потеряны 14 млрд рублей на счетах свыше 5,5 тысячи организаций, в том числе муниципальных и некоммерческих. Среди них свыше тысячи детских садов и образовательных учреждений, около 70 медучреждений.

Причин для бегства вкладчиков с потерей процентов уже нет, но отток может составить 15 млрд рублей В случае отзыва лицензии вкладчики потеряли бы 26 млрд рублей, организации - 14 млрд

Портфель банка состоит в основном из кредитов работающим предприятиям, в отношении которых в случае отзыва лицензии администрация банка должна была инициировать банкротство.

"Оборачиваемость корпоративного портфеля с июня по ноябрь 2018 года упала с 15% до 4,8%, что может свидетельствовать почти об остановке поступлений платежей по кредитам юрлиц", - отмечает Коршунов.

Еще один фактор спас банк - хотя он не относится к числу системно значимых, но его уход негативно повлиял бы на экономику ряда регионов. Так, во Владимирской области на него приходится 17% всех привлеченных там средств, в Орловской области - 11%. При этом у банка сравнительно низкая (хотя и превышающая норматив) доля кредитов связанных с собственниками компаний, по оценке Поздышева - от 10 до 15% баланса.

ЦБ не выявил схемных операций и криминального вывода активов из банка (что большая редкость, но не исключает субсидиарной ответственности владельца), также он не был замечен в высокой вовлеченности в сомнительные операции. Наконец, в пользу санации сыграло согласие конечного собственника сотрудничать с Фондом консолидации банковского сектора.

Проблемы с капиталом и качеством активов у банка наблюдались несколько лет. Около половины кредитного портфеля приходилась на высокорискованные отрасли (строительство и недвижимость, а также сельское хозяйство), говорит Ирина Носова. "Убыточная деятельность с 2014 года, обусловленная регулярным досозданием резервов по проблемным активам на фоне низкой операционной эффективности, оказывала давление на капитал. При этом структура капитала сомнительна, а нормативы достаточности зачастую были близки к минимально допустимому уровню", - отмечает Носова.