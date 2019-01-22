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22.01.2019 17:32
Рубрика: Экономика

Полки не внакладе

Пассажиры просят минтранс сделать билеты в плацкартные вагоны невозвратными
Текст: Татьяна Шадрина
Депутаты Госдумы предложили минтрансу сделать невозвратными еще и билеты в плацкартные и общие вагоны (это обращение есть в распоряжении "Российской газеты"). Как стало известно "РГ", министерство готовит ответ.
Невозвратные билеты дешевле обычных, поэтому могут быть востребованы и в плацкартных вагонах. Фото: РИА Новости Невозвратные билеты дешевле обычных, поэтому могут быть востребованы и в плацкартных вагонах. Фото: РИА Новости
Невозвратные билеты дешевле обычных, поэтому могут быть востребованы и в плацкартных вагонах. Фото: РИА Новости

С парламентарием согласились в Общероссийском объединении пассажиров. Как отметил председатель организации Илья Зотов, пассажиры всех поездов должны иметь возможность покупки таких билетов, в том числе на все категории поездов и во все регионы нашей страны.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В России открылась продажа "невозвратных" билетов в поезда

Эксперт отметил, что невозвратные билеты востребованы, "но видно, что закон принимался в спешке и в нем не учли много нюансов". Например, сейчас планируется отменить формулировку "совместно следующее" для невозвратных билетов в авиации, что позволит вернуть деньги, если у вас заболел родственник и вам необходимо за ним ухаживать, пояснил Зотов. Аналогичные поправки нужно вносить в пункты, связанные с возможностью вернуть деньги для пассажиров поездов при предъявлении справок и больничных, сказал Зотов.

Еще пассажиру поезда надо дать возможность вернуть деньги, предупредив об этом за день до отправления, а не за пять дней, сказал Зотов.

Кроме того, не только в плацкартные, но и в купейные вагоны поездов, которые ходят в Калининградскую область, не планируется продавать невозвратные билеты. Хотя из федерального бюджета выделяются средства на субсидирование маршрутов на этом направлении, но у пассажиров должна быть возможность купить невозвратный билет и в купе в Калининград. Иначе получается, что принятый закон не исполняется, настаивает Зотов.

Что касается плацкарта, то, по мнению Зотова, необязательно вносить поправки в законы, которые регулируют антимонопольное законодательство. Можно уточнить нормы постановлением правительства.

Сейчас в плацкартных вагонах в среднем занято только 75 процентов мест. Невозвратные билеты помогут заполнить их по полной

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) напомнили, что законом установлено право перевозчиков реализовывать билеты по невозвратным тарифам исключительно в дерегулированном сегменте перевозок (купе, СВ, люкс). Для того чтобы можно было продавать невозвратные билеты в плацкарт и общие вагоны, потребуется внести изменения в законодательство, связанное с регулированием перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании, отметили в компании. В случае принятия соответствующих решений ФПК примет участие в обсуждении механизмов реализации инициативы, сказали в компании.

По мнению Зотова, пассажир сможет сэкономить на поездке в плацкарте, а у ФПК будет выше его заполняемость. Сейчас, по его данным, в плацкарте занято 75 процентов мест. При этом он остается одним из самых популярных у населения.

Что касается других вагонов, то первые пассажиры еще не успели воспользоваться возможностью проехать на поезде по невозвратному билету. Продажи открыли 20 января, а первые пассажиры по невозвратным билетам поедут только 19 апреля.

Экономика Транспорт Железные дороги Законодательная власть Госдума Правительство Минтранс
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