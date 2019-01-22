Новости

Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе WhatsApp 22:26
В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать 22:26
В Кремле заявили о неизменности позиций России и Японии 22:21
Минкомсвязь реформирует универсальные услуги 22:16
В Москве арестовали полицейского по подозрению в мошенничестве с жильем 21:49
В Твери задержан участник жестокого избиения подростков 21:42
Верховный суд США одобрил запрет на службу в армии трансгендеров 21:20
В Косово отказались отменять пошлины на продукцию из Сербии и БиГ 21:11
В Сети обнародовано видео создания автомобилей Aurus 21:00
В Ленобласти произошел крупный пожар на пилораме 20:58
ABBA снова перенесла выпуск новых песен и виртуальный мировой тур 20:56
Косачев объяснил суть нового соглашения о сотрудничестве ФРГ и Франции 20:55
Усэйн Болт завершил карьеру футболиста 20:41
Курировавший российское направление дипломат уходит из Госдепа США 20:25
На МКАД столкнулись пять автомобилей 20:19
Видео: Криминалисты осматривают угнанный самолет Сургут-Москва 20:15
Россия и Япония подтвердили свою заинтересованность в мирном договоре 20:13
В Варшаве попытались протаранить дворец президента 20:03
Мединский пригрозил уголовным делом авторам фильма о Льве Яшине 19:50
Пермские ученые разработают "мозги" для телескопов 19:47
В Париже ограбили банк рядом с Елисейским дворцом 19:42
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак 19:33
В Подмосковье почтальона наградили за спасение пенсий от грабителя 19:32
СК опубликовал видео тушения танкеров в Черном море 19:24
Какие рейсы задержаны из-за ЧП с самолетом Сургут-Москва 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 21:20
Рубрика: В мире

Брюссель давит на газ

Большинство немцев поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2"
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
Проект строящегося газопровода "Северный поток-2" "опирается на широкую поддержку в Германии". Об этом сообщает портал Neue Presse со ссылкой на результаты опроса социологического института Forsa.

"США настраивают общественное мнение против "Северного потока-2". Однако граждане ФРГ мало подвержены этому влиянию. Они понимают мотивы американского президента и поддерживают проект, - констатирует Neue Presse. - В то время как Дональд Трамп утверждает, что этот газопровод, проложенный по дну Балтийского моря, сделает Германию зависимой от России, 67 процентов немцев такой угрозы не видят". В целом 73 процента граждан ФРГ одобряют строительство "Северного потока-2", и лишь 16 процентов полагают, что страна могла бы без него обойтись. При этом 90 процентов респондентов уверены: Трамп "просто хочет продавать американский сжиженный газ". По словам директора Forsa Манфреда Гюльнера, "немцы не сомневаются, что споры вокруг "Северного потока-2" имеют не политическую, но экономическую подоплеку".

Глава МИД ФРГ заявил, что "Северный поток-2" уже не остановить

Напомним, что ранее за газопровод вступился министр экономики Германии Петер Альтмайер. "Северный поток-2" - это вам не "мальчик для битья". Мы далеко продвинулись в строительстве, многие километры трубы уже проложены по морскому дну. Федеральное правительство не собирается вмешиваться в этот процесс - у нас нет на это никаких правовых полномочий", - подтвердил министр в интервью Handelsblatt. Коллегу поддержал и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас, который признал, что угрозы санкциями немецким компаниям, исходящие от США, не остановят реализацию договоренностей с РФ.

Тем временем в Брюсселе намерены получить больше инструментов влияния на "Северный поток-2". Как подтвердил ТАСС замглавы Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович, приоритетом стартовавшего румынского председательства в ЕС станет попытка добиться ужесточения газовой директивы, которая ранее провалилась. Напомним, что поправки, предложенные еще в ноябре 2017-го, предполагают распространение энергетического законодательства ЕС на участки газопроводов, в том числе следующих из третьих или в третьи страны и проходящих не только по суше, но и по морскому дну.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии
Исполком ВАДА оставил в силе соответствие РУСАДА кодексу организации
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины