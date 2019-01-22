Проект строящегося газопровода "Северный поток-2" "опирается на широкую поддержку в Германии". Об этом сообщает портал Neue Presse со ссылкой на результаты опроса социологического института Forsa.

"США настраивают общественное мнение против "Северного потока-2". Однако граждане ФРГ мало подвержены этому влиянию. Они понимают мотивы американского президента и поддерживают проект, - констатирует Neue Presse. - В то время как Дональд Трамп утверждает, что этот газопровод, проложенный по дну Балтийского моря, сделает Германию зависимой от России, 67 процентов немцев такой угрозы не видят". В целом 73 процента граждан ФРГ одобряют строительство "Северного потока-2", и лишь 16 процентов полагают, что страна могла бы без него обойтись. При этом 90 процентов респондентов уверены: Трамп "просто хочет продавать американский сжиженный газ". По словам директора Forsa Манфреда Гюльнера, "немцы не сомневаются, что споры вокруг "Северного потока-2" имеют не политическую, но экономическую подоплеку".

Напомним, что ранее за газопровод вступился министр экономики Германии Петер Альтмайер. "Северный поток-2" - это вам не "мальчик для битья". Мы далеко продвинулись в строительстве, многие километры трубы уже проложены по морскому дну. Федеральное правительство не собирается вмешиваться в этот процесс - у нас нет на это никаких правовых полномочий", - подтвердил министр в интервью Handelsblatt. Коллегу поддержал и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас, который признал, что угрозы санкциями немецким компаниям, исходящие от США, не остановят реализацию договоренностей с РФ.

Тем временем в Брюсселе намерены получить больше инструментов влияния на "Северный поток-2". Как подтвердил ТАСС замглавы Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович, приоритетом стартовавшего румынского председательства в ЕС станет попытка добиться ужесточения газовой директивы, которая ранее провалилась. Напомним, что поправки, предложенные еще в ноябре 2017-го, предполагают распространение энергетического законодательства ЕС на участки газопроводов, в том числе следующих из третьих или в третьи страны и проходящих не только по суше, но и по морскому дну.