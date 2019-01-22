Новости

За 11 млн рублей поборются участники камчатских гонок на упряжках 13:08
Еврокомиссия осудила выдачу Кипром "золотых паспортов" 06:32
Дипломаты и ученые попросили Си Цзиньпина освободить граждан Канады 06:09
Брачные аферисты из Нигерии обманывали доверчивых японок 06:01
Специалисты не подтвердили наличии ящура на ферме в Приморье 05:54
Утечка топлива обнаружена на трубопроводе Мексики 05:13
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей 05:07
На западе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,2 04:55
Экс-сотрудник Белого дома Джон Келли ненавидел Трампа и свою работу 04:50
Трамп объяснил снижение темпов роста ВВП Китая торговой войной с США 04:29
Спецназ применил газ для разгона демонстрантов в Каракасе 03:53
Чубайс проиграл спор с Захаровой о бедности россиян 03:47
В Гватемале шесть человек пострадали в результате взрыва в автобусе 03:41
Neue Presse: 73 процента немцев поддерживают "Северный поток-2" 03:22
Глава Орлеанской династии принц Генрих скончался во Франции 03:01
Оставшихся без зарплат госслужащих США накормят в бесплатной столовой 02:37
Концентрация кокаина в Темзе превысила норму 02:36
Протестующие таксисты перекрыли улицу в центре Бухареста 02:30
В Египте двое детей погибли в результате взрыва мины 02:00
CNN: Экс-глава Starbucks может побороться за кресло президента США 01:43
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике превысило 90 человек 00:46
В Латвии эстонский грузовик с боеприпасами попал в ДТП 00:37
В Черном море приступили к тушению загоревшихся судов 00:16
Саудовские власти будут доплачивать работающим гражданам страны 21.01.2019
В Волынской области Украины совершено нападение на православный храм 21.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 06:01
Рубрика: В мире

Брачные аферисты из Нигерии обманывали доверчивых японок

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Японии задержали группу аферистов, которые просили деньги у доверчивых женщин, а потом исчезали.

Японский пенсионер перепутал педали и совершил наезд на толпу

Граждане Нигерии выдавали себя за высокопоставленных американских военных, выкладывали в соцетях и на сайтах знакомств фотографии в парадных мундирах. При этом свои лица мошенники скрывали, а использовали портреты других людей.

Вступая в переписку, члены группы убеждали женщин в своих серьезных намерениях. После этого следовали просьбы перевести деньги на билет и прочие расходы. Один из арестованных получил от жительницы Страны восходящего солнца 54 тысячи долларов. Всего же, по данным следствия, злоумышленники могли выманить сотни тысяч долларов.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Чубайс проиграл спор с Захаровой о бедности россиян
Neue Presse: 73 процента немцев поддерживают "Северный поток-2"
Концентрация кокаина в Темзе превысила норму
CNN: Экс-глава Starbucks может побороться за кресло президента США