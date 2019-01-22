Брачные аферисты из Нигерии обманывали доверчивых японок

В Японии задержали группу аферистов, которые просили деньги у доверчивых женщин, а потом исчезали.

Граждане Нигерии выдавали себя за высокопоставленных американских военных, выкладывали в соцетях и на сайтах знакомств фотографии в парадных мундирах. При этом свои лица мошенники скрывали, а использовали портреты других людей.

Вступая в переписку, члены группы убеждали женщин в своих серьезных намерениях. После этого следовали просьбы перевести деньги на билет и прочие расходы. Один из арестованных получил от жительницы Страны восходящего солнца 54 тысячи долларов. Всего же, по данным следствия, злоумышленники могли выманить сотни тысяч долларов.