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22.01.2019 10:48
Рубрика: Экономика

ЦБ разработал план санации "Московского индустриального банка"

Текст: Надежда Толстоухова
Банк России утвердил "План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Московский Индустриальный банк", сообщается на сайте ЦБ.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В частности, решено, что ЦБ предоставит банку средства Фонда консолидации банковского сектора, чтобы обеспечить непрерывность деятельности банка и повысить его финансовую устойчивость. Кроме того ЦБ предоставит "Московскому индустриальному банку" средства на поддержание ликвидности.

Фото: Pixabay
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С сегодняшнего дня функции временной администрации банка возложены на "Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора". Банк России гарантировал непрерывность работы "Московского индустриального банка" на протяжении всего срока его оздоровления. То есть банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

"Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы были вызваны, главным образом, глубокой вовлеченностью банка в финансирование неэффективных инвестпроектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Сейчас активы банка перестали приносить доход и обесценились, а это привело к резкому снижению размеров банковского капитала и нарушению предельных значений обязательных нормативов.

"Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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