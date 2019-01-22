В голландском городке Вейк-ан-Зее продолжается один из самых престижных супертурниров в календаре. Турнир, который проводится ежегодно начиная с 1937 года уникален своими традициями: круговая система, участники получают гонорары за участие в зависимости от своего рейтинга, ну а главным блюдом на торжественном банкете является... гороховый суп. По традиции победитель первым пробует это национальное голландское блюдо.

Состав участников в этом году традиционно сильный - это и действующий чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен, а также индиец Виши Ананд, голландец Аниш Гири, китаец Дин Лижэнь, россияне Владимир Крамник, Ян Непомнящий и другие маститые гроссмейстеры.

Действующим победителем турнира в Вейк-ан-Зее является Карлсен, который, к слову, уже шесть раз побеждал в Голландии.

Накануне старта турнира Магнус признался, что ему очень важно с точки зрения психологии хорошо начать год:

- Я бы назвал происходящее в Вейк-ан-Зее фестивалем мысли. Мы собираемся дружной семьей и получаем удовольствие от атмосферы и сыгранных партий. Когда ты показываешь хороший результат, то потом на других турнирах чувствуешь себя уверенным. Вот почему я снова здесь и намерен выиграть.

Накануне были сыграны партии восьмого тура. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью.

Другой россиянин Владимир Федосеев белыми обыграл американца Сэма Шенкленда, а еще один представитель нашей страны Владимир Крамник черными уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде.

Результаты других партий:

Виши Ананд (Индия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 1:0; Магнус Карлсен (Норвегия) - Рихард Раппорт (Венгрия) - 1:0; Йорден ван Форест (Нидерланды) - Теймур Раджабов (Азербайджан) - ничья; Сантош Видит (Индия) - Аниш Гири (Нидерланды) - ничья.

Промежуточное лидерство на турнире делят Ананд и Карлсен, у которых по 5,5 балла. Их преследуют Непомнящий, Дин Лижэнь и Гири (у всех по 5 очков).

Финишируют гроссмейстеры 27 января, когда состоится церемония награждения и долгожданный банкет с супом.

Тем временем Международная шахматная федерация (ФИДЕ), которую возглавляет Аркадий Дворкович, объявила о создании серии Гран-при, которая пройдет в 2019 году.

Как сообщает официальный сайт ФИДЕ, серия Гран-при станет отборочным этапом к турниру претендентов 2020 года. Целью создания данного отбора является повышение привлекательности для зрителей и самих шахматистов.

ФИДЕ объявила о создании серии Гран-при, которая пройдет в 2019 году и станет отборочным этапом к турниру претендентов 2020 года

Каждый из 20 квалифицированных по рейтингу игроков примет участие в трех турнирах на выбывание из четырех. Каждый этап будет включать 16 участников, включая игрока, выдвинутого организаторами на каждое мероприятие.

Призовой фонд на каждый этап Гран-при составит сумму в 130 тысяч евро. Также ФИДЕ дополнительно создаст призовой фонд в 280 тысяч евро, который будет распределяться на основе лучших совокупных результатов в серии.

Два победителя получат право участвовать в турнире претендентов 2020 года.

Даты новой серии уточняются и будут объявлены до 28 января. Города, которые станут хозяевами этапов серии Гран-при, будут объявлены до 4 февраля этого года.