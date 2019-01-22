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22.01.2019,  
17:48
Текст:  Руслан Мельников

Чем опасны эсминцы США Gravely и Porter в Балтийском море

Два эскадренных миноносца ВМС США Gravely и Porter, вошедшие в Балтийское море, имеют на борту серьезное вооружение.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Gravely относится к серии эсминцев четвертого поколения Arleigh Burke с управляемым ракетным оружием. Корабль, получивший имя в честь вице-адмирала Сэмюэля Ли Грейвели Младшего, был принят в состав ВМС США в 2010 году. Его полное водоизмещение составляет 9648 тонн, максимальная длина - более 155 метров, а ширина - более 20 метров. Скорость - до 32 узлов. Дальность плавания эсминца - 4890 миль при скорости 20 узлов. Экипаж состоит из 380 человек.

Фото: REUTERS/US NAVY
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У эсминца имеются пусковые установки на 32 ячейки на носу и на 64 ячейки - на корме. Они могут снаряжаться противолодочными или противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk, которые способны поражать цели на дистанции до 2500 километров. Кроме того, на вооружении имеются артиллерийская установка Mark 45 калибра 127 миллиметров, 25-миллиметровые зенитные артиллерийские установки, 12,7-миллиметровые пулеметы, зенитные ракеты, торпеды и два палубных многоцелевых вертолета Seahawk.

Porter также относится к эсминцам серии Arleigh Burke. Он назван в честь морского офицера Дэвида Диксона Портера. Полное водоизмещение корабля составляет 8915 тонн. Его длина - около 154 метра, а ширина - более 20 метров. Эсминец также развивает скорость до 32 узлов и имеет дальность плавания 4400 миль на скорости 20 узлов. В экипаж входят 337 человек.

Пусковые установки на Porter рассчитаны на 29 (носовая ПУ) и 61 (кормовая ПУ) ракет. В этих установках, как и у Gravely, можно размещать Tomahawk или другие ракеты. Помимо вооружения, схожего с Gravely, Porter имеет также шестиствольные 20-миллиметровые зенитные артиллерийские установки Phalanx, но палубный вертолет у него только один.

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Наблюдение за двумя американскими эсминцами, зашедшими в акваторию Балтики, установили корветы "Бойкий" и "Сообразительный". Мера отнюдь не излишняя. Не следует считать Gravely и Porter и находящуюся на них команду беззубыми и травоядными. Эти корабли уже успели "отличиться". Так, например, в 2017 году Porter принимал участие в ракетной атаке. С его борта велся обстрел ракетами Tomahawk сирийской базы Эш-Шайрат. Он также известен тем, что в 2012 году столкнулся с японским танкером Otowasan под флагом Панамы. Но после столкновения эсминец сохранил возможность двигаться самостоятельно.

В свою очередь Gravely в 2016 году едва не столкнулся в Средиземном море с российским сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый". Это произошло после того, как американский эсминец двигавшийся в эскорте авианосца Harry S. Truman, опасно приблизился к сторожевику.

Ранее в черноморскую акваторию вошел третий эсминец ВМС США Donald Cook. На его борту может находится от 56 до 96 ракет Tomahawk.

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