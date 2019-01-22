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Рубрика: В мире

Число жертв взрыва трубопровода в Мексике превысило 90 человек

Фото: AP Photo/Alexis Triboulard Фото: AP Photo/Alexis Triboulard
Фото: AP Photo/Alexis Triboulard

В Мексике озвучили новые данные о количестве погибших в результате взрыва на трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго. Губернатор штата Омар Файяд заявил, что от серьезных ожогов скончался 91 человек.

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Ранее сообщалось о 85 погибших. Файяд уточнил также, что еще 52 пострадавших остаются в больницах. Генеральный прокурор Мексики Алехандро Гертц Манеро заявил, что начались допросы чиновников различного уровня. Следствие выясняет степень их возможной вины в произошедшем, пишет РИА Новости.

Напомним, мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе мексиканской государственной нефтяной компании Pemex. ЧП случилось в тот момент, когда возле трубы с топливом собрались сотни людей, которые воровали бензин. Специалисты компании уже официально заявили, что причиной взрыва стала незаконная врезка.

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Хищения топлива стали в Мексике серьезной проблемой. В 2018 году было обнаружено свыше 12,5 тысячи нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, а это на 45% больше, чем в 2017-м. Потери Pemex из-за воровства топлива и нефти превысили 60 миллиардов песо в год (более трех миллиардов долларов).

С конца 2018 года власти Мексики начали активно бороться с бандами похитителей топлива. В стране остановили его прокачку сразу по нескольким трубопроводам, и перешли на доставку цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска.

Решение правительства отказаться от использования трубопроводов привело к резкому снижению объемов перевозки и дефициту топлива.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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