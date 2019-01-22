Новости

В Египте двое детей погибли в результате взрыва мины 02:00
CNN: Экс-глава Starbucks может побороться за кресло президента США 01:43
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике превысило 90 человек 00:46
В Латвии эстонский грузовик с боеприпасами попал в ДТП 00:37
В Черном море приступили к тушению загоревшихся судов 00:16
Саудовские власти будут доплачивать работающим гражданам страны 21.01.2019
В Волынской области Украины совершено нападение на православный храм 21.01.2019
Самолет Иркутск-Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за курильщика 21.01.2019
Барельеф Петлюры установили в Киеве 21.01.2019
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет 21.01.2019
В результате стрельбы в голландском городке ранены двое детей 21.01.2019
Умер партнер Бельмондо и Делона, французский актер Франсуа Перро 21.01.2019
Киев лишился мест в комитете ПАСЕ, работающем над снятием санкций с РФ 21.01.2019
Опубликовано видео пожара на судах в Керченском проливе 21.01.2019
Череповчанин устроил забег до Петербурга ради участия в марафоне 21.01.2019
Открыты прямые авиарейсы из Астрахани в Сочи и Ростов 21.01.2019
Blablacar будет идентифицировать пользователей по документам 21.01.2019
В Керченском проливе при пожаре на судах погибли 10 моряков 21.01.2019
Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до трех 21.01.2019
Выкатившийся с ВПП в "Шереметьево" Boeing отбуксировали на стоянку 21.01.2019
Новак допустил продление контракта на транзит газа через Украину 21.01.2019
В Керченском проливе при пожаре на судах погибли два человека 21.01.2019
В Суворовском музее откроется выставка к 75-летию снятия блокады 21.01.2019
Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево 21.01.2019
"Дикси", "Красное и белое" и "Бристоль" сообщили об объединении 21.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 01:43
Рубрика: В мире

CNN: Экс-глава Starbucks может побороться за кресло президента США

Говард Шульц. Фото: AP Photo/Elaine Thompson Говард Шульц. Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Говард Шульц. Фото: AP Photo/Elaine Thompson

Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц может принять участие в борьбе за пост президента США в 2020 году в качестве независимого кандидата.

Такую информацию в понедельник распространила телекомпания CNN, ссылаясь на лиц из окружения бизнесмена. Журналисты напомнили, что Шульц ранее резко критиковал политику президента Дональда Трампа. Так же он высказывал недовольство и сторонниками Демократической партии, которые, по его мнению, стали занимать более либеральные позиции.

Фото: AP Photo/Steven Senne
Джулиан Кастро заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Между тем, в понедельник о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии заявила сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис, которая стала первой афроамериканкой, объявившей о намерении участвовать в выборах будущего года, пишет ТАСС.

Среди возможных претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии американские СМИ называют также бывшего вице-президента США Джо Байдена, сенаторов Берни Сандерса, Кори Букера, Эми Клобушар, Кирстен Гиллибранд и Элизабет Уоррен.

Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле 2020 года. Республиканцы проведут свой съезд в августе будущего года. Отметим, что 59-е выборы президента США состоятся третьего ноября 2020 года.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео пожара на судах в Керченском проливе
Цена переобучения одного "предпенсионера" выросла на 20 тысяч рублей
Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit
WhatsApp ввел новые жесткие ограничения
"Дикси", "Красное и белое" и "Бристоль" сообщили об объединении