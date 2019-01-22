CNN: Экс-глава Starbucks может побороться за кресло президента США

Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц может принять участие в борьбе за пост президента США в 2020 году в качестве независимого кандидата.

Такую информацию в понедельник распространила телекомпания CNN, ссылаясь на лиц из окружения бизнесмена. Журналисты напомнили, что Шульц ранее резко критиковал политику президента Дональда Трампа. Так же он высказывал недовольство и сторонниками Демократической партии, которые, по его мнению, стали занимать более либеральные позиции.

Между тем, в понедельник о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии заявила сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис, которая стала первой афроамериканкой, объявившей о намерении участвовать в выборах будущего года, пишет ТАСС.

Среди возможных претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии американские СМИ называют также бывшего вице-президента США Джо Байдена, сенаторов Берни Сандерса, Кори Букера, Эми Клобушар, Кирстен Гиллибранд и Элизабет Уоррен.

Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле 2020 года. Республиканцы проведут свой съезд в августе будущего года. Отметим, что 59-е выборы президента США состоятся третьего ноября 2020 года.