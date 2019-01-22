Денис Глушаков принес "Спартаку" победу над "Ростовом" в контрольном матче

Российские клубы продолжают готовиться ко второй части сезона. Все они проводят контрольные матчи, проверяют новичков, ближайший резерв. В таких ситуациях результат зачастую отходит на второй план. Но есть и исключения.

Одним из них стал турнир в Катаре, в котором выступают наши ведущие клубы. В первом матче встречались "Спартак" с "Ростовом" (2:1). У этих команд много общего: дончан сейчас тренирует бывший футболист и тренер "красно-белых" Валерий Карпин, за "желто-синих" играют экс-спартаковцы Сергей Паршивлюк с Романом Еременко. Правда, последний так и не смог принять участие в матче. Как объяснил Карпин, "Еременко все еще набирает форму".

Безусловно, по контрольным встречам делать далеко идущие выводы не стоит. Все же футболисты находятся под большими нагрузками и вряд ли могут показать все, на что они способны. Но с другой стороны - времени на раскачку осталось не так уж и много. И уже сейчас тренерам необходимо наиграть состав, выбрать тактику и адаптировать новичков.

В стартовой расстановке "Спартака" на встречу с "Ростовом" оказалось немало сюрпризов. Фактически из основных футболистов с первых минут вышли лишь пятеро: Александр Максименко, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Илья Кутепов и Луис Адриано. Пусть и неофициально, дебютировали новички Айртон, Наиль Умяров и Аяз Гулиев.

В результате "красно-белые" провели два разных тайма. Первый остался за "Ростовом" благодаря голу Видара Кьяртанссона. А во втором спартаковцы дважды огорчили соперника и вырвали победу.

- У нас экспериментальные составы. Кто-то лучше отыграл, кто-то, возможно, хуже. Команда у нас достаточно молодая. 11-12 футболистов от 18 до 21 года. Это будущее "Спартака", - отметил главный тренер москвичей Олег Кононов.

Отдельно Кононов отметил Дениса Глушакова. Капитан "Спартака" вышел на поле во втором тайме и забил решающий мяч, отличившись на 90-й минуте. К слову, голевой атаке "красно-белых" предшествовало спасение Максименко, отразившего удар с пенальти в исполнении форварда ростовчан Алексея Ионова.

- Согласен, что после выхода Глушакова наша игра изменилась. Денис - наш лидер, - подчеркнул Кононов. - Он всегда заряжен на то, чтобы команда побеждала. Эти качества были у него всегда и будут дальше.

Олег Кононов: Выход Глушакова изменил игру "Спартака". Денис - наш лидер

В свою очередь, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что результаты встреч в межсезонье не имеют для него никакого значения.

- Гулиев сказал, что во втором тайме прессинг "Ростова" ослаб? Ну, может быть. И? Что вообще про результат говорить? Он абсолютно не важен, - откровенничал Карпин. - Мы упустили ряд моментов? Не вижу смысла говорить об этом. Мы посмотрели два состава, получили нагрузки. Жаль, что травму получил Мацей Вилюш. Пока нельзя сказать, надолго он выбыл или нет.

Второй матч турнира состоялся вчера вечером - "Зенит" сыграл с "Локомотивом". Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.