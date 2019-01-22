В первенстве женской Премьер-лиги, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), участники "регулярки" провели по 11-12 матчей из 18. Сейчас десять команд оспаривают восемь путевок в плей-офф. Без поражений идет только действующий чемпион УГМК (Екатеринбург), лишь одна осечка у курского "Динамо".

В очередном туре курянки дома едва не потерпели поражение от столичного МБА. Решение тренерского штаба хозяек предоставить отдых и не заявлять на игру олимпийскую чемпионку Рио-2016 американку Брианну Стюарт едва не вышло для динамовок боком. "Бело-голубых" в труднейшей ситуации выручили российские девушки.

За три минуты до окончания основного времени матча курянки сенсационно проигрывали восемь очков - 59:67 после точного броска ветерана гостей Людмилы Саповой. И вот здесь лидерские качества проявила MVP победного для нас чемпионата Европы-2011 Алена Кириллова (Данилочкина). Менее чем за две минуты она трижды результативно завершала атаки, набрала семь очков и сделала результативную передачу. А вперед "Динамо" вывела другая баскетболистка с опытом игры в сборной России - Татьяна Видмер. Окончательный счет установила все та же Кириллова - 73:70.

В Премьер-лиге выступают три динамовских коллектива. Помимо курянок, это команды из Новосибирска и Москвы, переживающие не лучшие времена. Так, сибирячки в последнем матче были разгромлены лидером турнира УГМК в Екатеринбурге - 48:112. Таким образом, уралочки в семи матчах из дюжины сыгранных достигали трехзначного рубежа командной результативности. Динамовки лишь на восьмом месте с тремя победами и восемью поражениями.

Хуже дела идут только у хронического аутсайдера последних лет ногинского "Спартака" и некогда лидера нашего женского баскетбола столичного "Динамо". Москвички проиграли все 12 своих матчей. В минувшем туре "бело-голубые" на своей арене в Крылатском ничего не могли сделать с курской "Инвентой" - 54:82. Команду гостей возглавляет олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Элен Шакирова (Бунатьянц), которая в свое время играла за "Динамо" в "Финале четырех" Евролиги. Наверняка ей тоже больно смотреть на то, во что превратился один из ее многочисленных бывших клубов.

Положение лидеров в Премьер-лиге: УГМК (Екатеринбург) - 12 побед - 0 поражений, "Динамо" (Курск) - 11-1, "Надежда" (Оренбург) - 9-2, "Спарта энд К" (Видное) - 6-5. В ближайшем туре центральным будет запланированный на 26 января матч между курянками и "Надеждой".