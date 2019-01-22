Дипломаты и ученые попросили Си Цзиньпина освободить граждан Канады

Письмо с просьбой об освобождении двух канадских граждан, задержанных в декабре в Китае, направлено председателю КНР Си Цзиньпину. Обращение подписали более 100 бывших дипломатов и представителей научного сообщества Канады, Австралии, Великобритании, США и других стран.

Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV. Экс-посол Канады в КНР Ги Сен-Жак заявил, что это письмо призвано обратить внимание Китая на то, что задержания граждан вызвали серьезную международную реакцию.

"Это довольно внушительный список людей", - подчеркнул дипломат, отметив, что свои подписи поставили, например, бывшие главы МИД Великобритании сэр Малькольм Рифкинд и Австралии Гарет Эванс, а также представители Университета Джорджа Вашингтона в США, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале декабря отношения Оттавы и Пекина ухудшились из-за ареста в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую 11 декабря суд выпустил под залог.

Позже власти Китая заявили о задержании двух граждан Канады - дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, чья компания занималась организацией турпоездок в КНДР. Они подозреваются в подрыве нацбезопасности Китая. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.