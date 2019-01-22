Дмитрию Медведеву рассказали о восстановлении Промсвязьбанка

Более 30 процентов всех госконтрактов по государственному оборонному заказу взято на сопровождение профильным Промсвязьбанком. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с руководителем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. 2018 год для кредитной организации стал определяющим в ее дальнейшей деятельности. После финансовых проблем, санации и в конце концов перехода в собственность государства банк решением правительства стал опорным учреждением для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам.

Премьер, беседуя с Петром Фрадковым, выяснял, как банк налаживает работу с оборонкой, бизнесом и гражданами. Фото: РИА Новости

"Сейчас мы уже подписали кредитные соглашения с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму около 130 миллиардов рублей. Эта работа активно продолжается", - рассказал Петр Фрадков. Полностью сформирована инфраструктура для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов.

- Таким образом, уже сейчас банк в рамках принятых вами решений принимает на сопровождение контракты по гособоронзаказу, принимает новые контракты, которые заводятся сразу на банк, - подчеркнул глава Промсвязьбанка. - Мы сейчас сопровождаем уже более 30 процентов всех госконтрактов по гособоронзаказу.

С предприятиями оборонки банк подписал соглашения о кредитах на 130 миллиардов рублей

Банк налаживает работу с гражданами и бизнесом. Так, удалось нарастить портфель гарантийной и кредитной поддержки малого бизнеса, увеличив его почти вдвое - до 150 миллиардов рублей. "Мы сейчас достаточно активно смотрим на внедрение новых сервисов и продуктов с точки зрения упрощения онлайн-кредитования, - сказал Петр Фрадков. - У нас есть такие продукты, которые позволяют пользоваться онлайн-кредитованием без какого-либо документального сопровождения и даже без посещения офиса банка". Возвращаются в банк вкладчики, он стал одним из лидеров рынка в рефинансировании военной ипотеки.

Дмитрий Медведев предположил, что схема, при которой Промсвязьбанк может работать в различных секторах экономики, позволяет ему приобретать лучшую устойчивость. "Банк имеет свою историю, он сохраняет свою универсальную правоспособность, дающую ему возможность работать как с предприятиями промышленности, включая оборонную промышленность, так и с розницей, работать с обычными вкладчиками и клиентами", - отметил премьер.

Между тем

Госпрограммы расписали по вице-премьерам

Председатель правительства распределил ответственность за реализацию 47 государственных программ между своими 10 заместителями.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов помимо профильных экономических и финансовых направлений будет отвечать за госпрограмму "Внешнеполитическая деятельность", за миграционную политику в программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции" и за ипотеку в госпрограмме по обеспечению доступным и комфортным жильем.

Дмитрий Козак будет вести и госпрограммы по фармацевтической промышленности и социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Остальные территориальные госпрограммы разделены между Юрием Трутневым и Виталием Мутко. Трутнев в ответе за Дальний Восток и Арктику, Мутко - за Калининград и Северный Кавказ. Кроме того, Виталию Мутко вверена часть внешнеполитической госпрограммы, касающаяся социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой, занимающейся в правительстве социальными вопросами, собрали весь набор соответствующих госпрограмм, добавив еще "Научно-технологическое развитие РФ". Ольге Голодец достались профильные культура, спорт, туризм.

Максим Акимов будет курировать госпрограммы, связанные с транспортом и информационным обществом. Также ему отведены вопросы инноваций. У курирующего оборонную промышленность Юрия Борисова набор госпрограмм соответствующий, включая противодействие коррупции. Вице-премьер Алексей Гордеев получил в ответственность профильные госпрограммы развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса. Наконец, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко будет ответственным за госпрограмму "Юстиция" и госполитику в области СМИ в госпрограмме "Информационное общество".