Премьер-министр обсудил быстрый доступ к интернету соцучреждений и переобучение граждан предпенсионного возраста

В России завершена работа по подключению к широкополосному доступу в интернет всех больниц и поликлиник. До конца 2021 года это планируется сделать и для школ. Для обеспечения учреждений здравоохранения высокоскоростным выходом в сеть пришлось проложить 38 тысяч километров оптоволокна, рассказал вице-премьер Максим Акимов на традиционном совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с заместителями. Одновременно широкополосный интернет пришел в 1700 населенных пунктов, где его никогда не было.

Теперь перед правительством стоит задача по обеспечению качественным интернетом других социальных объектов, всего более 100 тысяч. "Акцент в первые три года сделаем на подключении школ", - подчеркнул Акимов. До конца 2021 года все 40 тысяч школ - в шести тысячах высокоскоростной доступ в сеть уже есть - получат такие возможности. Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет На совещании глава правительства поинтересовался готовностью программы профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Ежегодно на эти цели планируется направлять около 5 миллиардов рублей, 95 процентов расходов берет на себя правительство. Каждый год программы переобучения будут проходить 75 тысяч человек. Средняя стоимость такого рода программы - 53 тысячи рублей. "Граждане, которые будут проходить переобучение, то есть являющиеся безработными, по направлению служб занятости, будут иметь возможность получать стипендии в размере минимального размера оплаты труда, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова. - Напомню, что в 2019 году это 11 280 рублей". Сейчас регионы завершили социальные опросы потребностей граждан предпенсионного возраста по повышению квалификации и переподготовке, практически завершена подготовка нормативных актов.