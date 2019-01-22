Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья вошли в список претендентов на получение антипремии "Золотая малина", которой ежегодно отмечают худшие работы в кино. Хозяин Белого дома может получить "Золотую малину" сразу в двух категориях. В номинации "худший актер" его отметили за появление в документальных лентах "Смерть нации", снятой режиссером Динешем Д Соузой, и "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура (политический документальный фильм 2018 года о пути Дональда Трампа в президентское кресло).

Помимо главы государства на премию в этой номинации "претендуют" актеры Джонни Депп за роль в фильме "Шерлок Гномс", Джон Траволта ("Кодекс Готти"), Брюс Уиллис ("Жажда смерти") и Уилл Феррелл ("Холмс & Ватсон").

Кроме того, Трамп и его, как утверждают организаторы, "бессменная мелочность" отмечены в категории "худший актерский дуэт".

Первая леди Меланья Трамп фигурирует в кандидатах на "Золотую малину" за "худшую актрису второго плана" в фильме "Фаренгейт 11/9".

Дональд Трамп уже получал эту антипремию в 1989 году за "худшего актера второго плана" в киноленте "Призраки этого не делают".

Антипремию "Золотую малину" вручают с 1981 года. Традиционно ее итоги объявляют за день до церемонии награждения кинопремии "Оскар". Победители в номинациях определяются голосованием, в котором принимают участие несколько сотен журналистов и специалистов в области кино из США и других стран. За редким исключением номинанты не являются на церемонию.

Трамп уже получал "Золотую малину" в 1989 году за "худшего актера второго плана" в киноленте "Призраки этого не делают"

Напомним, что голливудская кинотусовка крайне негативно относится к президентству Дональда Трампа, основной электорат которого сосредоточен не в культурных центрах и мегаполисах, а в американской глубинке. Хозяин Белого дома регулярно подвергается критике и насмешкам на церемониях вручения различных премий в области искусства и кино.